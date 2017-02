Vzchopí se Kometa? Nesmíme se hádat, velí Dočekal

Na obranu hokejistů je nutné zmínit, že ani dotazy novinářů nebývají nejrozmanitější. Není se však co divit. Kometa už dlouho výsledkově chřadne a klesá v extraligové tabulce. Otázky, proč se tak děje, nyní – čtyři kola před koncem základní části – střídají jiné. Jak krizi zastavit? Anebo alespoň jak ji zmírnit?

Brněnští trenéři přes týden nařídili nezvyklé dvoudenní volno. „To bývá jedině v repre pauze. Běžně dostaneme maximálně den volna,“ vykládá útočník Dočekal, jemuž odpočinek přišel vhod. „Měl jsem trošku problém s tříslem, byl jsem i nachlazený. A kluci si taky odpočinuli. Teď to půjde rychle za sebou, je potřeba nabrat síly.“

Další motto, kterého se brněnští trenéři drželi, znělo – žádné složitosti. „Snažili jsme se, aby hráči na tréninku měli jednodušší cvičení. Aby o nich nemuseli moc přemýšlet a šly jim hlavně nohy,“ vysvětluje jeden z trenérů Komety Kamil Pokorný. „Jednoduchost je také způsob, jak by se mužstvo mělo prezentovat, když není v ideálním rozpoložení,“ doplní.

Kometa hájí před dotírajícím Chomutovem, na který má k dobru pouhý bod, šestou příčku. Ta ještě zajišťuje přímý postup do play-off. „Bojujeme o šestku a mějme na paměti, že jsme nejlepší tým na domácím ledě,“ vyzdvihuje Pokorný jeden z mála primátů, který Brňanům v extralize ještě zůstal. I proto zní bojovná slova. „Když se nedaří, je potřeba si k tomu něco říct,“ ví 26letý Dočekal. „Hlavně řekni, že bys měl dát už dva góly,“ popíchne kolegu procházející Martin Zaťovič.

Reprezentační forvard po zranění už bruslí, do hry však ještě nezasáhne. Do brněnské sestavy by se ale jeden z marodů měl vrátit – útočník Tomáš Vincour. „Máme ale další zraněné, víc to nechci komentovat. Každé dvě hodiny je to jinak,“ poví sklesle Pokorný.

Vzchopí se Kometa?