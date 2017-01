Zohorna vzkřísil Kometu. Jen jsem to zametal, lebedil si po hattricku

Vyhlíželi bodovou vzpruhu. Že ji ale zařídí právě Hynek Zohorna, čekal málokdo. „Usínalo se moc dobře,“ liboval si hokejový útočník.

Jeho první hattrick v extraligové kariéře výrazně přispěl k nedělní výhře Komety 4:3 v prodloužení na ledě Hradce Králové. „Tři góly jsem dal naposledy snad v mladších nebo starších žácích,“ lovil v paměti 26letý Zohorna.

Možná by podobně marně vzpomínal na duely, ve kterých skóroval v roce 2016. Moc by jich nebylo, konkrétně pouze čtyři utkání po jednom gólu. Až do konce prosince mu v kolonce zásahů v probíhající sezoně svítila žalostná jednička, přitom v Kometě často nezastával podřadné role.

V novém roce je ale jako vyměněný. Trefil se proti Spartě a Liberci, nyní gólově explodoval v Hradci. „Šance měl i předtím, ale poslední dobou si víc věří a je to na něm vidět,“ všiml si jeden z brněnských trenérů, Petr Haken. „Je to dáno i jeho pracovitostí. Věřím, že bude pro tým čím dál prospěšnější.“

Právě stratégové na brněnské střídačce měli s neproduktivním šikulou víc trpělivosti než příznivci modrobílých. Na ledě se objevoval v elitních lajnách, ale body nepřibývaly. Neviditelného Zohornu na podzim nevzkřísilo ani měsíční hostování v Pardubicích.

„Věřili jsme, že mu změna prostředí pomůže. Paradoxně mu to prospělo tak, že po návratu získal větší motivaci, aby si získal místo v sestavě,“ líčil Haken. „Jsem rád, že jsem se do toho dostal, a věřím, že takové výkony budu podávat každý zápas,“ doufá starší z dvojice Zohornů v kádru.

Zatímco mladší Radim ještě v průběhu nedělního mače zamířil do nemocnice s bolestivě naraženými žebry, jeho o šest let starší sourozenec prožíval nejlepší večer v extraligové kariéře.

29. minuta - přesně zakončil po Kvapilově pobídce.

37. minuta - gólová dorážka Trškovy rány od modré.

50. minuta - sólo a bekhendová finta po kiksu hradeckého beka.

„Jen jsem to zametal,“ lebedil si autor hattricku. „Hlavně u druhého a třetího gólu to bylo štěstí, že tam puk skákal a já tam byl.“

Jeho gólové procitnutí přišlo v pravou chvíli. Kometa totiž pět z prvních šesti duelů po Novém roce prohrála a začala zabředávat do další krize.

„Nálada je hned lepší,“ povídal po pondělním tréninku Zohorna. „Poslední zápasy doma jsme sice dali první gól, ale hra se potom otočila. Zbytečně jsme přidržovali puky v útočném i obranném pásmu. Na modrých jsme je ztráceli a soupeř jezdil do protiútoků. To jsme chtěli změnit, všechno jsme chtěli dávat z hokejky rychle pryč,“ přiblížil Zohorna.

Žádné žabičky a riziko

Nejen odborníci také poslední dobou vyčítali brněnským útočníkům, že kolegy z obrany až příliš často nechávají ve štychu.

„Musíme na to myslet. Neházet zbytečné přihrávky na riziko. Když jedeme do pásma, dáváme si žabičky, soupeř to může vypíchnout a hned vzniká akce tři na dva. My útočníci jsme v oblouku a pak nestíháme,“ přemítal Zohorna. „Musíme si to hodit do pásma a jít za tím.“

Na jednodušší hru chce aktuálně třetí Kometa, která hájí v nabité extraligové tabulce pouze tříbodový náskok na sedmý Chomutov, sázet i ve zbytku základní části. „Jsem přesvědčený o tom, že by to mohlo jít. Vítězství za dva body je cenné, hlavně je to vzpruha pro hráče,“ podotkl Haken.

„Hlavně u druhého a třetího gólu bylo štěstí, že tam puk skákal a já tam byl.“ Hynek Zohorna, útočník Komety

Fakta Sudí odpustili Kometě penaltový moment Brněnští hokejisté se mohli z Hradce Králové vracet bez bodu. Hlavní arbitři Vjačeslav Bulanov a Petr Úlehla totiž podle Komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje v 59. minutě za stavu 3:3 upřeli domácím trestné střílení. Bek Komety Tomáš Malec posunul branku a zabránil tak Romanu Kukumbergovi dohrát akci a vstřelit gól.

Úlehla dostal jednozápasový distanc, výši trestu Rusa Bulanova svaz nezveřejnil. Dohru bude mít i zákrok hradeckého Marka Štajnocha, který ve 42. minutě mimo hru srazil Marcela Haščáka. Kometa vznesla podnět k prošetření situace.