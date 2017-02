Leží a čeká. Nechci si připustit, že jsem letos dohrál, říká Štencel

Už po hlase zní zkroušeně. „Zatím to není nijak veselé. Mám klid a čekám,“ poví Jan Štencel.

Zatímco hokejový obránce vyčkává, až mu na zraněném koleně splaskne otok a příští týden zamíří na důkladné vyšetření, brněnští fanoušci i v celé Kometě trnou.

Přijde tým v bojích o play-off o další oporu? „Nejlepší by bylo, kdyby to bylo jenom natažené nebo třeba vymknuté, což by zabralo jen pár týdnů,“ přemítá 21letý Štencel. „Nejhorší naopak nějaké přetržení, natržení. Zkrátka něco, co by se muselo spravovat a déle se hojilo,“ dodává ofenzivní bek, jenž se zranil v nedělním duelu proti Karlovým Varům.

Jak jste zákrok hostujícího Stloukala viděl ze svého pohledu?

Nevím, šel jsem k mantinelu pro puk, nechal jsem tam nohu, a když do mě narazil, zasekla se mi a zůstala na místě nebo se mi nějak otočila. Pořádně jsem to viděl až na videu. S kolenem jsem nemohl moc hýbat, hned mě ale napadlo, že něco nebude v pořádku.

Brněnští marodi Tahle pětka by strašila celou extraligu. Jenže je na marodce. Kromě Jana Štencela schází Kometě bek Jakub Krejčík, jenž v pátek utrpěl těžký otřes mozku. Martin Erat, který si počátkem roku zlomil zápěstí, začal včera trénovat s týmem. „Ale s rukou pořád nemůže naplno střílet,“ podotkl jeden z brněnských trenérů Martin Pešout. Martina Zaťoviče kurýrujícího zlomenou ruku čeká v příštím týdnu kontrola, zda může na led. Brňané věří, že během extraligové přestávky se k týmu připojí Tomáš Vincour. „Snad jeden z pěti hráčů by po pauze mohl nastoupit,“ zadoufal Pešout. Dvouzápasový distanc navíc za faul v nedělním duelu vyfasoval Kanaďan Alexandre Mallet.

Vnímal jste pískající diváky, kteří sledovali zákrok z opakovaného záběru na kostce?

Ani si to moc nevybavuju, moc jsem na to neměl myšlenky. Měl jsem strach, co s kolenem bude. Ale jestli fanoušci viděli, jaký ten zákrok byl, a po nějakém potrestání to volalo... Aspoň nějakém dvouminutovém, ale bohužel nic nebylo.

Než jste se zranil, vedli jste 2:0, vy sám jste poprvé bodoval od 28. prosince.

Čekal jsem, že by to mohl být zápas, ve kterém bych se mohl bodově odrazit. Věřil jsem, že bychom Vary mohli porazit i vyšším rozdílem, že by nám to tam mohlo konečně napadat, abychom dostali na hokejky a do kabiny pohodu. Bohužel se stala tahle situace a najednou je všechno jinak. Takový je sport a takové věci se stávají.

Co vás kromě vyšetření nyní čeká?

Víceméně týdenní klid. Pak se uvidí podle vyšetření, jaké bude léčení, co všechno bude potřeba k návratu udělat. S kondičním trenérem se určitě pustím do nějakého zpevňování kolene, abych se dostal co nejrychleji na led.

A kdyby se naplnil černý scénář, že si už letos nezahrajete...

No, možnost to je. (odmlčí se) Nechci si to připustit, ale bohužel nějaká šance tam asi je... Hodně to štve, když je zrovna před play-off. K tomu máme v týmu velkou marodku a teď jsem přibyl já.

Jak trávíte chvíle bez hokeje?

Jen ležím na gauči. Mám berle a ortézu, nemůžu víceméně chodit, žádný pohyb. Snažím se šetřit nohu, než to splaskne.

Byl jste se podívat v kabině?

Po zápase jsem ještě přijel za klukama z nemocnice. Cítil jsem, že byli skleslí, že další hráč přibyl na marodku. Věřím ale, že to zvládnou, že zraněné dokážou nahradit a poperou se s tím. Teď jsem doma, do šatny nemá cenu chodit.

Když se ohlédnete za sezonou, jak ji zatím hodnotíte?

Co jsem tak slýchal, tak je to sezona, která má v Brně takový klasický průběh. Nástupy bývají dobré, ale přes Vánoce nastává úpadek a to se potvrdilo i letos. Bohužel jsme se tomu nevyvarovali, přišla menší krize, ale myslím, že síla v týmu je a play-off dokážeme zvládnout.