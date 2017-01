Kometa zase padla. Nebabral bych se v tom. Díky, čau, prohodil Čermák

„Zhodnotil bych dnešní výkon, každý makal na sto procent a víc bych se v tom nebabral. Díky, čau,“ utnul překvapivě debatu s novináři po pár dotazech. Jaká otázka ho mohla rozezlít?

Co týmu chybělo? Je po čtvrté porážce z posledních pěti duelů čas na nějaký proslov? Postrádá Kometa právě v duelech proti urputně bránícím a bojujícím soupeřům – přesně tak se v neděli prezentovali Hanáci – zraněné ofenzivní lídry Zaťoviče s Eratem?

„Je potřeba pracovat, neviděl bych to tak černě,“ pravil 38letý Čermák. „Dva hráči chybějí, máme ale jiné hráče. Trošku jsme polámaní i v obraně, to přijde na každé mužstvo a musíme se s tím popasovat,“ řekl kapitán Komety chvilku předtím, než zmizel do šatny.

Že modrobílí po moravském derby podlehnou frustraci a rozpakům, v úvodu nic nenasvědčovalo.

Kometa se díky Trškově trefě na počátku třetí minuty dostala do vedení a dál měla převahu. V olomoucké bráně se ale k mimořádnému výkonu vzepjal Branislav Konrád.

„Žádnou lacinou střelu za sebe nepustil, takže chytal dobře,“ přemítal brněnský útočník Jan Káňa. „Chyběly nám góly a s jedním se doma těžko vyhrává. Musíme zapracovat na koncovce. Je to o sebevědomí každého hráče, aby věděl, kam střílí. Musíme si nastavit hlavu,“ burcoval Káňa, který se společně s Čermákem po zranění vrátil do brněnské sestavy.

Bylo to jedno z mála včerejších pozitiv na domácí straně. Místo navyšování skóre diváci v DRFG Areně pozorovali, jak Olomouc senzačně obrací skóre. A Kometa nevěděla jak reagovat.

Ve druhé třetině nevyužila více než minutovou přesilovku pět na tři. Ve třetí se už z ochozů chvílemi ozýval nesmělý pískot. Brněnský kotel často vyvolával: „Hoši, bojovat!“ V jeden moment zněl halou i pokřik: „Budíček!“

„Když hraju, moc to nevnímám. Určitě je to názor každého člověka. Samozřejmě kvůli tomu brečet nebudeme. Do té situace jsme se sami dostali a na vítěznou vlnu se musíme dostat zase my,“ sdělil Káňa. „Bojovali jsme, ale Olomouc bojovala taky. Chyběly k tomu z naší strany góly, ale ani příležitostí jsme tolik neměli, protože Olomouc výborně bránila,“ bilancoval jeden z brněnských trenérů Petr Haken.

Kometa potřetí v sezoně vyšla doma bodově naprázdno a v novém roce dál tápe. Svěřenci kouče a majitele Libora Zábranského se v extralize sesunuli na čtvrtou příčku, zle na ně dotírá pátá Sparta a šestý Hradec Králové. Sok z Prahy ztrácí na Kometu tři body, k tomu má dva zápasy k dobru. Mountfieldu schází na čtvrtou příčku sice o tři body více, chybí mu však odehrát ještě tři duely.

I proto se zdá, že Kometa v závěrečné čtvrtině základní části, kterou načne pátečním mačem se Zlínem, bude bránit pozici v elitní čtyřce. „Nemůžeme se dívat na tabulku, ale na sebe. Musíme podávat výkony, abychom se dostali nahoru a sbírali body,“ zavelel Káňa.