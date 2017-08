Zpestření, ve kterém touží uspět. Hokejová Kometa letí na sever

„Člověk je rád, že na chvilku vypadne. Pozná jiné týmy, bude to zpestření,“ má jasno brněnský obránce Michal Gulaši. „Chceme to pojmout tak, abychom byli úspěšní,“ přitakává jeden z trenérů Komety Kamil Pokorný.

Jistě, řež o extraligové body je stále jiná káva. Ale jako by čeští šampioni před první větší výzvou podvědomě přepnuli do bojovnějšího módu. „Třeba jsme z něj ještě po finále nevypadli,“ pousměje se útočník Vojtěch Němec.

„Když se k tomu přistoupí správně, v budoucnu může mít velkou prestiž,“ přemítá 31letý centr. „Budu rád, když jako Kometa napomůžeme tomu, aby soutěž zajímala lidi a televizi a díky tomu měly peníze kluby. Třeba potom získá prestiž jako fotbalová Liga mistrů.“

Brňané se k dvojutkání na severu Evropy vydali v nejsilnějším možném složení. Doma bude trénovat kurýrující se kapitán Čermák a tréninkové manko dohánějící tahoun Erat. Rodinné důvody nepustily na výjezd Dočekala, kvarteto brněnských mladíků zase vyrazilo na přípravné mače reprezentační dvacítky do Finska.

„Sestava se už blíží té extraligové,“ podotýká Pokorný. „Spoustu mladých jsme už vyzkoušeli v přípravných utkáních, teď jsme už i omezeni kapacitou.“

Kometa si pro pohodlnější cestování objednala letecký speciál, který modrobílou družinu přepraví bez průtahů, zbytečného čekání a přestupů. „Pro nás je možná lepší letět do Stavangeru než jet čtyři hodiny autobusem do Litvínova,“ glosuje jeden z trenérů Komety, která zakončí zahraniční misi sobotním duelem proti finským vicemistrům z KalPa Kuopio. „Chceme se prezentovat naší hrou,“ dodává Pokorný.

Modrobílá parta neinvestuje energii a peníze, které by se jí mohly částečně vracet až díky postupům do závěrečných fází Ligy mistrů, jen pro dobro a zkvalitnění evropské soutěže.

„Když to řeknu blbě, je to dobrá příprava,“ zauvažuje forvard Němec. „I do sezony to bude mít dobrý dozvuk, budeme lépe připravení,“ věří Gulaši. „Když v Lize mistrů přijde něco netypického od soupeře, jsme schopni zareagovat v průběhu zápasu,“ doplňuje trenér Pokorný.

I tahle evropská zkušenost by se Kometě při zlaté obhajobě mohla vskutku hodit.