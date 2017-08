Nenecháme si doma bít mladé, hlásí Haščák, mstitel Komety

Diváky v brněnské hale nejvíc nerozvášnil žádný gól, technická finesa ani domácí vítězství 3:1, nýbrž boxerská vložka útočníka Marcela Haščáka s jihlavským Radkem Hubáčkem. „Nenecháme se před domácím publikem bít. A nenecháme bít mladé hráče, kteří se snaží a bojují za tým,“ vysvětlil své bojové nasazení Haščák.

Ten na sebe vzal roli mstitele poté, co v závěru druhé třetiny jihlavský bek Petr Ulrych v rohu kluziště hulvátsky srazil teprve šestnáctiletého brněnského mládence Vojtěcha Střondalu.

„Dvoumetrový obránce přijede jako třetí do souboje, což by se mělo trestat, a sundá hráče s košíkem. Pro mě je to zklamání, protože hráči by k sobě měli mít nějaký respekt,“ posteskl si jeden z trenérů Komety Kamil Pokorný.

Zatímco Střondala putoval s podezřením na otřes mozku do nemocnice, jeho parťáci situaci nenechali jen tak. „Mladý šikovný chlapec a nějaký obránce se nad něj bude vyvyšovat? Tak jsme to nemohli nechat,“ sdělil Haščák. „Podíval jsem se, který to byl, k tomu mě ale nepustili. Vzal si ho Guly (Michal Gulaši), tak jsem si sebral aspoň druhého.“

Tím byl brněnský odchovanec Hubáček. „Náš bek tam sroloval nějakého mladého, a jak to viděli na kostce, tak se ho šli zastat. Akorát tam šli dva, tak jsem se do toho přimotal. Jednoho jsem chytil a ten mi napálil,“ líčil bratr známějšího Petra.

O vítězi šarvátky nebylo pochyb. „Vysvlíkl jsem mu dres a on se mi vyhákl. Pak už jsem ho neměl za co chytit, zatímco on mi dres držel a dvakrát mě trefil. Bohužel jsem dostal na rypák,“ přiznal Hubáček. Těžkou hlavu ze šrámu nad okem si však nedělal. „Ale roztrhal mi mou historickou vestu, z toho jsem nesvůj. Doufám, že to půjde zašít.“

Haščák od fanoušků sklidil aplaus. „Narazila kosa na kámen,“ glosoval slovenský útočník. „On mi dal hned krosček, jinak bych se s ním možná ani nebil. Pak je to hop, nebo trop. Ale nakonec jsme si podali ruce, taková situace je v hokeji normální,“ poznamenal Haščák, který pak přidal ještě trefu v dodatečném prodloužení.