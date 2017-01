Čiliak je zpět. A v bráně chci vydržet do finále, přeje si gólman

Od startu extraligy se slovenský gólman už dvakrát objevil na marodce. Na počátku sezony měsíc pauzíroval kvůli natrženému tříslu, v prosinci ho na pár týdnů vyřadil bolestivě poraněný nerv v holeni.

Další – a nejen Čiliak doufá, že poslední – návrat do brněnského brankoviště prožil v úterý večer při porážce 2:5 se Spartou. „Už musím... nebo musím, chci chytat. Dneska to začalo a věřím, že vydržím co nejdýl. Snad to skončí v play-off. Ve finále,“ zasnil se 26letý gólman, jenž v polovině úterního šlágru nahradil po čtvrté sparťanské trefě mladičkého Pavla Jekela.

A hned se musel ohánět. Na ledě byl jen pár vteřin, když likvidoval Vránovu tutovku. A další zákroky rychle přibývaly. „Dobré. Hned začali střílet a hned jsem se do toho dostal,“ bilancoval vousatý flegmatik, který až do třetí třetiny držel bodové naděje Komety.

„Je to jedno z pozitiv, že získal zápasové tempo. Je dobré, že máme zpátky dalšího gólmana,“ podotkl jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný. Čiliaka prostřelil až v závěru útočník Uher, jenž upravil na konečných 5:2 pro hosty. „Chytalo se mi dobře, měl jsem nějaké zásahy. Akorát mě štve gól, šlo mi to pod rukou, mohl jsem to vyřešit jinak,“ přemítal Čiliak. „Musím to hodit za hlavu, v pátek je nový zápas,“ vyhlíží zítřejší těžkou šichtu na ledě vedoucího Třince. Objeví se uzdravený fantom ze Zvolena, který začal sezonu jako jednička, v brankovišti? Úterní výkon tomu nasvědčoval.

Paradoxně Čiliakovu absenci využili jeho konkurenti k životním chvilkám. Na podzim si Karel Vejmelka vysloužil pozvánku do reprezentačního áčka, koncem roku v extralize debutoval bažant Jekel. A ani on nezklamal. „I proti Spartě měl Pavel dobré zákroky,“ poznamenal Čiliak.

„Přiznám se, že jsem ještě nezažil, že bychom se v sezoně vystřídali tři gólmani,“ pravil nejzkušenější z tria. „Klukům jsem to ale přál, ani nic jiného jsem dělat nemohl. Trenérům jsem nemohl ani nic vyčítat, když jsem byl dvakrát zraněný.“