Naladit se na extraligu, přeje si Zaťovič před posledním testem Komety

S manželkou, která bude za pár týdnů rodit, pobyl celé léto doma. „Až teď jsem z Česka vypadl, ale moc dovolenkové to nebylo,“ rozesměje se Martin Zaťovič. S Kometou se minulý týden vydal na sever Evropy, kde brněnští hokejisté úspěšně zahájili účinkování v Lize mistrů.

„Nikdo tam nejel na výlet, byl to i finančně náročný trip,“ poznamenává 32letý útočník, jenž v sobotu pečetil výhru 4:2 nad KalPou Kuopio. Dva dny předtím čeští šampioni dobyli i norský Stavanger, kde triumfovali 2:1.

„Bylo to trošku specifické v tom, že ve Stavangeru jsme hráli na úzkém hřišti a v Kuopiu jsme hráli na neskutečném letišti,“ upozorňuje jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

Nyní si Brňané budou zvykat už jen na domácí prostředí, na vlastní arénu, na vlastní bouřlivé fanoušky. „Je dobré si to osahat,“ pokývne Zaťovič.

Ve čtvrtek od 18.00 hostí Kometa finské vicemistry, vyzyvatele z Norska přivítá v sobotu od 13.30.

Mezinárodní konfrontace poslouží jako poslední test před extraligou, do které modrobílá parta vstoupí za osm dní. „Chceme formu načasovat, aby byla při startu soutěže co nejlepší,“ zavelí Pokorný. „Chceme navodit atmosféru, kterou si přeneseme do ligy,“ doplňuje reprezentační útočník Zaťovič.

Pořád na vítězné vlně

Jako by Kometa ani přes letní pauzu nevypnula vítězný mód. V šesti přípravných duelech podlehla jen Slovanu Bratislava, a to až po samostatných nájezdech. Dva triumfy zaknihovali Brňané i v Lize mistrů, čímž se výrazně přiblížili k postupu ze čtyřčlenné skupiny.

„To vůbec neřešíme. Máme další dva zápasy, chceme je vyhrát, protože hrajeme před domácími fanoušky,“ vyzývá Zaťovič. „Šest bodů je maximum, ale pořád hrajeme zápasy v přípravném období, takže se díváme i na hru, jakou předvádíme,“ podotýká Pokorný.

K ideálu podle něj Kometě pořád něco schází. Naopak sestava se už rýsuje. Dnes by se na ledě měl poprvé ukázat hvězdný Martin Erat, mimo zůstává pouze brněnský kapitán Leoš Čermák, který trénuje individuálně. „Volno dostanou i někteří další hráči, kteří zatím odehráli všechny zápasy,“ nastiňuje Pokorný. „Jinak jsme rádi, že se nám uzdravují hráči a máme z čeho vybírat.“

Finové, co neodpalují puky

K domácí premiéře v evropské soutěži, která si teprve snaží vydobýt hokejové renomé, láká i Kometa. Na klubovém webu zveřejnila „deset důvodů (byť se některé z nich povážlivě překrývají), proč v Brně přijít na Ligu mistrů“.

„Je to hodně odlišné od přípravných zápasů, které jsme doposud odehráli,“ porovnává Pokorný po úvodních vystoupeních v Lize mistrů. „Byl to jiný level, rychlostně a herně to bylo někde jinde. Mančafty jsou špičkové kluby ve svých zemích, mají kvalitu. A opravdu to bylo cítit,“ pokračuje trenér Komety, která ve čtvrtek v odvetě hostí KalPu Kuopio.

„Jejich obránci jsou hodně techničtí, žádný puk nevyhodí. Všechno vyvezou a i pod tlakem se snaží vymyslet nějakou nahrávku,“ všiml si Zaťovič.