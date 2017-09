Uhonili Finy. Neskutečné tempo, libovali si po výhře v Kometě

Do konce poslední třetiny chybělo osmdesát vteřin, když ho kolega Jan Hruška vybídl, aby se stal hrdinou večera. Brněnský útočník Martin Erat zakvedlal s hokejkou, položil si bránícího beka. Místo střely, která mohla přinést Kometě tříbodovou výhru nad KalPou Kuopio, však nepřesně přihrál.

„On už je takový, situaci chtěl dohrát až do kuchyně. Ale není to výtka,“ vykládal trenér Kamil Pokorný. „Na to, že to byl jeho první zápas v sezoně, odevzdal výborný výkon. Byl silný v osobních soubojích, strašně moc toho najezdil, a kdybychom mu dali na brusle nějaký měřič, možná bychom se divili,“ vychvaloval Pokorný největší hvězdu Komety.

Čerstvě 36letý Erat si hned při svém letošním debutu užil i pozápasovou děkovačku. Brněnští hokejisté v Lize mistrů udolali finské vicemistry 3:2 v prodloužení. „Za třetí třetinu patří klukům absolutorium, mělo to neskutečné tempo,“ liboval si Kamil Pokorný.

Právě to byla možná ještě pozitivnější zpráva než instalace hvězdného Erata zpět do sestavy.

Kometa prokázala, že ji před zlatou extraligovou obhajobou, kterou zahájí přesně za týden doma proti Třinci, nechybí vůle ani forma. A navrch se výrazně přiblížila postupu ze základní skupiny Ligy mistrů. „Každý zápas chceme vyhrát. I tím se člověk připravuje na extraligu,“ vysvětloval brněnský útočník Lukáš Nahodil.

Fandové Komety poprvé na vlastní oči uviděli, jak vypadá utkání v evropské soutěži, která se snaží získat výraznější pozornost. Mezinárodní konfrontace přilákala do DRFG Areny bezmála pět tisíc zvědavců, hokejisté k úvodnímu nástupu vyjeli bez helem, Vojtěch Němec coby nejlepší střelec Komety v Lize mistrů měl na zádech místo čísla nápis „Top scorer“.

A v polovině první třetiny to potvrdil, když vyrovnával na 1:1. Do té doby byli hosté z Finska lepším celkem. „Chtěli jsme hrát aktivně, ale nejezdilo nám to,“ vyprávěl Pokorný. „Ve druhé třetině snesla naše hra přísné měřítko. Škoda zbytečných vyloučení a gólu v oslabení na 1:2. Měli jsme ale pocit a věřili jsme, že když vydržíme v tomhle tempu a budeme dál aktivní, vrátíme se do zápasu,“ pokračoval brněnský trenér.

„Posledních deset minut bylo otázkou času, kdy inkasujeme,“ uznal i kouč Kuopia Sami Kapanen.

Brněnský nápor gólově vyjádřil pět minut před závěrečnou sirénou Nahodil, jenž předtím orazítkoval tyčku. „Trefil jsem ji i ve Finsku a myslel jsem si, že jsem zakletý. Snad mi to tam bude padat víc,“ zadoufal Nahodil. „Dostat takového soupeře pod takový tlak, to už musí být kvalita,“ liboval si Pokorný. „A v prodloužení se mohlo stát cokoliv.“

Bonusový bod českým šampionům zařídil Hynek Zohorna. Postup do další fáze může Kometa stvrdit v sobotu a doma ve 13.30 proti norskému Stavangeru. „V kabině jsme si zařvali, ale nikdo o tomhle ještě nemluvil,“ pousmál se Nahodil, jenž se po zítřejším utkání Ligy mistrů přesune, stejně jako jeho modrobílí parťáci, do brněnského pivovaru. „Jdeme tam na autogramiádu, aby si nikdo nemyslel, že tam jdeme slavit,“ vtipkoval Pokorný.