Všichni jsme dělali, co máme, hřálo Kometu po výhře nad Pardubicemi

Svůj nájezd zakončil po nepovedené kličce a kontaktu s brankářem na ledě, své úsilí ale Marcel Haščák nevzdal. V pokleku dokázal zadovkou vrátit puk před branku, kde jej spoluhráč Tomáš Vondráček doklepl do sítě.

„Byla trošku ostuda, jak jsem spadl, tak jsem to aspoň zachránil,“ usmál se Haščák nad první trefou svého týmu. „Tomáše jsem tam cítil. Byli jsme dohodnutí, že sbalím brankáři hokejku a potom mu to posunu. Bez hokejky se brankáři líp dávají góly,“ vtipkoval slovenský útočník Komety.

Z jejích hráčů už dlouho nebyla cítit taková rozvernost a uvolněnost. Trvalo devět zápasů, než modrobílí složili soupeře v základní hrací době, svedli to až včera doma proti předposledním Pardubicím.

„Pro všechny to byl psychicky hodně náročný zápas, věděli jsme, že musíme vyhrát. Z hráčů byla cítit velká zodpovědnost za výsledek i osobní výkon, i proto jsme si po zásluze došli pro tři body. Za to chci hráčům poděkovat,“ pravil brněnský trenér Kamil Pokorný po triumfu 4:1.

Modrobílí tak uhájili svou pozici v první šestce a zároveň vyslali vzkaz: ještě nejsme na odpis! „Předvedli jsme výborný týmový výkon. Všechny čtyři lajny zahrály dobře, podržel nás Karel Vejmelka. Všichni odvedli sto procent a plnili jsme i malé detaily, díky tomu jsme vyhráli,“ jásal útočník Tomáš Vincour.

Díky návratu jeho a Vojtěcha Němce mohli Brňané rozložit své síly do všech čtyř útoků, což jim přišlo náramně vhod. Čtvrtá formace s Haščákem, Vondráčkem a Martinem Dočekalem se postarala o dvě trefy. „Je radost s těmi dvěma hrát. Nic nepodcení a do všeho jdou na sto procent,“ chválil své kolegy Haščák, který neodehrál ani deset minut, a přesto zvládl gól a asistenci. „Je velmi těžké se do toho dostat, když člověk někdy dlouho není na ledě. Ale hlavně jsem rád, že jsme konečně vyhráli.“

Přes rychlé vedení bylo na Kometě v první půlce znát, že po předchozích trampotách není ve své kůži. Po dvou zásazích během 21 vteřin však svého soupeře zlomila a zbytek duelu si užila. „Říkali jsme si, že budeme hrát zodpovědně jako prvních 40 minut, kdy jsme dominovali. Všichni jsme dělali, co máme, plnili jsme pokyny trenérů, a proto jsme byli úspěšní,“ sdělil Vincour, který si svůj comeback do sestavy osladil gólem na 4:0.

„Ze začátku to nebylo ideální, ale strašně mi pomohli kluci v lajně a celý mančaft, že se šlapalo. Člověk pak splyne s týmem a sveze se.“

V Brně se tak možná začíná blýskat na obrat k lepšímu. Už ve středu v Litvínově Kometa zvládla velmi slušně dvě třetiny a odpadla až v té třetí. „Bojovali jsme tam na sto procent, stejně jako dneska. Akorát jsme dali víc gólů a udělali míň chyb. Doufám, že se z toho poučíme a v dalších zápasech ukážeme charakter mužstva,“ prohlásil Haščák.