Štěstěna by si mohla sáhnout do svědomí, naříkají v Kometě

Možná svá slova myslel v nadsázce, jisté však je, že modrobílí stále marně hledají cestu, jak se vydrápat z krize. V lednu vyhráli jediný ze šesti duelů a po včerejším krachu poprvé v sezoně vypadli z elitní extraligové čtyřky. „Všichni jsou unavení a zničení. Když do toho dáte sto procent a nevyhrajete, je to zklamání,“ pravil Haščák.

Přitom stejně jako minulou neděli proti Olomouci si Brňané nemohli přát lepší start, Haščák postrčil domácí do vedení hned ve 4. minutě. „Stejně jako proti Olomouci jsme do nich šli od začátku, napadali jsme, stříleli jsme, dali jsme gól. I pak jsme měli nějaké šance, mohli jsme dát další gól a uklidnit se, ale banality nás stály výsledek,“ litoval Haščák.

Zatímco na začátku sezony připomínala hra Komety symfonii, nyní to v jejích řadách skřípe. Při zranění es - Erata se Zaťovičem - se modrobílý útok naprosto zadrhnul. Třeba hvězdný Kvapil působí, jako by nosil plášť neviditelnosti.

Každá trefa stojí Brňany obrovské úsilí. „Dřeli jsme, chodili jsme do brány, stříleli jsme, děláme ty nejjednodušší věci, abychom gól dali, ale nechce se nám to odrazit do brány. Nechce se k nám naklonit štěstí,“ zoufal Haščák.

To Zlín štěstí ke svým zásahům nepotřeboval, stačilo mu potrestat brněnské chyby. „Věděli jsme, že takhle odstupují nahoru před hráčem, stojíme tam čtyři a stejně dostaneme gól,“ zlobil se bek Ondřej Němec nad první zlínskou trefou.

„Musíme začít dělat, co máme, jinak se neodrazíme,“ káže Němec. „Lidi nás ženou, pořád nám věří. Kvůli nim, vedení i nám všem musíme hrát hokej, který umíme.“

Zlín kromě svého výkonu včera sklidil uznání i za své chování. Útočník Zdeněk Okál rozhodčím přiznal, že jej Němec nefauloval. „Klobouk dolů před ním. Poděkoval jsem mu, je to skvělé gesto fair play,“ ocenil brněnský obránce.

Brankář Libor Kašík pak chvíli před koncem při brněnském tlaku pověděl rozhodčím, že tečoval puk a domácím tak daroval vhazování v útočném pásmu. „Pokud chceme učit děti fair play, musíme začít od sebe. Něco takového ukazuje, že je hráč dobrý hokejista, ale hlavně dobrý člověk,“ prohlásil Němec.