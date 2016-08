Kometa v přípravě tápe. Nechat to být? To by bylo špatně, ví trenér Haken

Na kolika medailích se čeští olympionici v Riu nakonec zastaví? Anebo kde se v parných dnech schovat před spalujícím žárem?

V Brně se už před více než dvěma týdny začala řešit i jedna „chladnější“ záhada. Proč Kometa, jež před novou sezonou mohutně posílila, v přípravě tápe? Brněnští hokejisté prohráli posledních šest duelů. V úterý mohou bídnou sérii ukončit doma od 18.00 proti Hradci Králové.

„Nejde jen o výsledky, ale i o herní pojetí. Nevycházejí nám věci, které jsme si řekli, že vycházet budou,“ přemítá útočník Jan Hruška.

Jistě, pořád je to jen příprava. Řada posil se sžívá s novým prostředím, trenérský štáb, kterému šéfuje klubový majitel Libor Zábranský, chce po hráčích jiný styl. K tomu se zkouší parta nadějných odchovanců.

Půltucet srpnových proher ale znamená pro jednoho z favoritů extraligy, která začíná už příští pátek, velkou výstrahu. „Nechat to být? To by bylo špatně,“ ví jeden z brněnských trenérů Petr Haken, jenž včera s kolegy naordinoval svěřencům nácvik početních výhod. Důraz kladli i na práci ve vlastní třetině. „Nedáváme góly z přesilovek a měli jsme i trochu zmatek v obranném pásmu,“ pokyvuje Hruška.

Taktické nedostatky v defenzivě jsou jednou z typických bolestí nově se rodícího souboru. Více však překvapuje, že Brňané poslední dobou skórovali v každém duelu maximálně dvakrát. Přitom Kometa přivábila z Ruska hvězdné útočníky Martina Erata, Martina Zaťoviče, Marka Kvapila a Tomáše Vincoura.

„Přišla spousta kvalitních hráčů, ale i když to může být bombarďák, je to o tom, aby si sedl s ostatními,“ podotýká 30letý Hruška, jenž je se šesti body nejproduktivnějším hráčem Komety v přípravě.

Brněnská příprava Třebíč - Kometa 2:3

2:3 Přerov - Kometa 1:5

1:5 Kometa - Slovan Bratislava 5:3

5:3 Slovan Bratislava - Kometa 2:1

2:1 Kometa - Chabarovsk 0:3

0:3 Norimberk - Kometa 3:2

3:2 Klagenfurt - Kometa 3:2

3:2 Hr. Králové - Kometa 3:2

3:2 Č. Budějovice - Kometa 3:1

3:1 Kometa - Hr. Králové dnes 18.00

18.00 Kometa - Znojmo 6. září 18.20

Brněnský rodák většinu přípravy odehrál v lajně se Zaťovičem a Vojtěchem Němcem. Toho však na včerejším tréninku v Hruškově formaci nahradil Vincour. Šikovný Němec zase při nácviku vytvořil trio s Káňou a Vondráčkem, kapitánu Čermákovi pak trenéři přidělili Dočekala a Hynka Zohornu. „Je to reakce na zápas v Českých Budějovicích,“ připomíná Haken čtvrteční porážku 1:3 na ledě prvoligisty.

Jen Nečasova formace s Eratem a Kvapilem na křídlech zůstala bez korekcí. „Sestava se už stabilizuje. V podobné nebo s drobnými úpravami vyjedeme do soutěže,“ tuší Hruška. „Změny můžou být oživení, vyzkouší se další varianty. Pořád se to krystalizuje, prostor pro úpravy je, ale už ho moc nezbývá.“

Chybět dnes bude laborující klíčový bek Ondřej Němec. „Snad začne v týdnu trénovat,“ věří Haken.

Hradecký Mountfield přijede do Brna i příští neděli. To už však půjde o extraligovou premiéru modrobílých před domácím publikem. „Problém v tom nevidím, aspoň se poznáme jako soupeři,“ tvrdí Haken. Brňany po dnešním testu ještě čeká za týden generálka proti znojemským Orlům. Obě utkání poslouží jako možnost smazat matnou přípravu a naznačí také to, jak Kometa za deset dní vlétne do extraligy.