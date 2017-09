Hokejová Kometa září naplno. Na start extraligy míří bez poskvrny

„Ukázali jsme si, že když budeme dál bojovat, můžeme otočit i zápas, který se nevyvíjí nejlépe. Je jenom dobře, že takové zápasy dokážeme přiklonit na naši stranu,“ liboval si brněnský útočník Jan Hruška.

Od startu jarního play-off, které vyvrcholilo mistrovským veselím, se modrobílí v tomto odvětví stali přeborníky. Jen považte: z posledních 24 partií prohráli jen tři, z toho jedinou v normální hrací době!

Jistě, do tohoto výčtu náleží i desítka utkání z léta, která měla pouze testovací ráz, ale i tak brněnská nepřemožitelnost fascinuje. Až může pověrčivé fandy napadnout, že jde všechno až příliš hladce.

„Vítězství nikoho nestraší ani neomrzí,“ oznamuje jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný. „Samozřejmě si to chceme přenést do extraligy. Na ni už se překlonily naše oči i mysl.“

Teprve v pátek, kdy Kometa ve své aréně zkříží hokejky s Třincem, vše vypukne naostro. „Samozřejmě je fajn, že se nám daří, ale teď je za tím tlustá čára. Když se nám nepovede vstup do extraligy, tak si na to nikdo nevzpomene, protože je to pořád jenom příprava,“ upozorňuje Hruška. „Musíme se připravit na zápasy, které budou opravdové a budou se počítat do tabulky.“

Do tabulky už se nicméně počítaly i poslední čtyři duely modrobílých. A v Lize mistrů je jejich bilance výmluvná: čtyři starty, čtyři výhry. „Zatím jsme zůstali bez poskvrny,“ glosoval Hruška, jehož celek si s předstihem zajistil postup do osmifinále. „Bylo by blbé, kdybychom vypadli hned v základní skupině. Chceme se dostat co nejdál.“

Liga mistrů, na kterou se původně klub díval skrz prsty, nakonec přišla Kometě vhod. „Zápasy jsou atraktivní jak pro nás, tak pro fanoušky. Hraje se jiný styl hokeje a můžeme se něco naučit. Soupeři byli kvalitní a všechny zápasy vyrovnané, účel přípravy to splnilo,“ pochvaloval si útočník Tomáš Vincour.

Připravena se Kometa zdá vskutku dokonale. Jsou vůbec na brněnském nebi nějaké mráčky? „Musíme si dávat pozor, aby naše začátky byly lepší. Nemůže nám pořád vycházet, že budeme zápasy otáčet,“ upozorňuje Vincour.

„Pořád je co zlepšovat. Dali jsme sice gól z přesilovky, ale měli jsme jich hodně a je třeba v nich být efektivnější,“ přidal jinou vadu na kráse Pokorný. Dalším šrámem je nepěkné sobotní zranění obránce Tomáše Malce.

Pozitiva však jednoznačně převládají. „Chceme vstoupit do sezony jako loni. Tedy s pokorou a respektem k soupeřům a snahou hrát svůj hokej,“ prohlásil Vincour.

Co se proti loňsku naopak bude lišit, je barva dresů. Na sobotním Dni Starobrna Kometa odhalila, že proti zvyklostem bude doma hrát v modré barvě a venku v bílé.