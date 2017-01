Tomu lze jen zatleskat, chválila Kometa zlínské činy fair-play

„Těmhle dvěma gestům lze jenom zatleskat a ocenit je. Tohle by se ve sportu mělo objevovat, i když se to často neobjevuje. Od těch kluků to bylo velké gesto,“ prohlásil brněnský trenér Kamil Pokorný, jehož tým podlehl Zlínu 2:4.

K oběma zmíněným momentům došlo v poslední desetiminutovce, o to jsou skutky zlínských hráčů cennější. Nejprve se sudí v 53. minutě rozhodli za stavu 1:3 vyloučit brněnského obránce Ondřeje Němce, Okál jim však přišel sdělit, že k faulu nedošlo. „Rozehrálo se buly a lehce jsme se srazili hlavami. Jsme stejné postavy, takoví malincí špunti, proto to tak vyšlo,“ popisoval zlínský útočník.

Od svého protějšku za svůj čin slyšel poděkování. „Klobouk dolů před ním, spousta hráčů by to neudělala. Poděkoval jsem mu za to, je to skvělé gesto. Pokud chceme děti učit fair play, musíme začít sami od sebe,“ oznámil Němec.

Velký kus odvahy pak prokázal zlínský brankář Kašík, který rozhodčím přiznal teč puku, po níž se vhazovalo v hostujícím pásmu. V té chvíli se přitom Kometa za stavu 2:3 ve hře šesti proti čtyřem pokoušela o vyrovnání a do konce scházelo jen 34 vteřin.

„Je to odraz toho, že chceme, aby děti viděly, že hrajeme fair play. Každý by měl udělat to stejné a pokud to neudělá, měl by si sáhnout do svědomí. Tímhle hráč ukazuje, že je dobrý hokejista a hlavně dobrý člověk,“ poznamenal Němec.

Své hráče pochválili i trenéři. „Říkali, že to bylo v pořádku, že tak se to má dělat,“ podotkl Okál. „Jsem na hráče hrdý, že takhle ty situace zvládli. Teď se to říká dobře, kdybychom nevyhráli, byl by pohled asi jiný. Ale princip je to správný,“ uvedl zlínský trenér Robert Svoboda.