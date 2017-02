Krejčík si zranil hlavu, Kometa na Vítkovice opět nevyzrála

„První zprávy jsou takové, že má těžký otřes mozku. Byla tam krev. Uvidíme až po důkladnějším vyšetření, ještě je pořád v nemocnici. V neděli hrát ale určitě nebude,“ uvedl brněnský trenér Petr Haken, jehož celek ve Vítkovicích podlehl 2:3 v prodloužení.

Krejčík vrazil hlavou do mantinelu po střetu s útočníkem Vandasem, který rozhodčí neohodnotili jako faul. „Byl jsem přímo za ním a bylo to ošklivý. Hned jsem viděl, že je zle,“ líčil brněnský útočník Marek Kvapil. „Kryl si puk tělem a nějak ho narazili. Padal hlavou přímo do mantinelu.“

„Vůbec nevím, co se stalo, bylo to ve velké rychlosti. Faul to asi nebyl, rozhodčí to tak posoudili,“ uvedl Michael Vandas.

Mnohem lepší debut zažil po návratu do Komety Kamil Brabenec, který se asistencí podílel na vyrovnání na 2:2. „Strašně jsem si to užil. Výsledek je trošku kaňka, ale jinak jsem vnitřně spokojený,“ hlásil 40letý útočník, který se v závěru přesunul do řady s Kvapilem a Hynkem Zohornou.

„Libor (Zábranský) trošku přeházel lajny a skočil jsem z levasa (levého křídla) na centra, což mi víc vyhovuje. Povedla se nám akce tři na dva, kdy jsem stáhl beky, Marek našel Hynka a ten to dal.“

Kometa přesto s Vítkovicemi prohrála i počtvrté v sezoně. „Hrají urputný styl vzadu a je těžké přes ně chodit. Ale dneska jsme bojovali a měli jsme víc šancí. Bohužel nám chyběly góly,“ řekl Kvapil.

Vítkovičtí stáhli náskok na šestou Kometu na šest bodů. „Je dobře, že jsme ji dokázali znovu porazit, ale neřekl bych, že to je speciální soupeř, na kterého bych se vyloženě těšil,“ prohlásil vítkovický brankář Patrik Bartošák. „Jsou bojovníci, mají hodně síly v útoku, ale my hrajeme ze zabezpečené obrany, zodpovědně. Rozhodující je naše dobrá obrana.“

„Nezasloužili jsme si prohrát,“ tvrdil brněnský trenér Petr Haken. „Od půlky zápasu jsme tlačili. Věřím, že to bude pro nás povzbuzení. Ukázali jsme, že sílu máme, ale pereme se s proměňováním šancí.“

Pavla Trnku, trenéra celku Vítkovice Ridera, mrzelo, že tým od poloviny zápasu přešel do pasivity. „Ale jsme rádi, že jsme to ustáli a máme důležité dva body.“