Kometa se rozparádila. Góly nepočítám, říkal střelec Erat

„Zápas se musel líbit,“ bilancoval jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný. Líbil se především díky Eratovi. V 30. minutě krásně tečoval Štenclovo nahození, zvyšoval na 3:1. Čtvrtý brněnský gól si schoval do třetí třetiny, kdy zakončil akci mladičkého centra Martina Nečase.

Po zápase dvougólový hrdina večera vypadal mezi novináři strhaně. Vždy, když padla otázka na jeho střeleckou potenci, vyloudil úsměv. „Góly nepočítám,“ lišácky se usmál.

A kdy jste dal naposledy v soutěžním utkání dvě branky?

„Říkám, statistiky nesleduju.“

Takže si ani nedáváte střeleckou metu, kterou chcete v sezoně pokořit? „Ne, to je mi úplně jedno,“ usmíval se Erat. „Soustředím se na výsledky,“ zdůraznila předsezonní brněnská posila.

Z chlapíka, jenž má na kontě přes devět stovek startů ve slavné NHL, vyzařovala pohoda a klid. Výrazně posílená Kometa totiž zvládla i třetí extraligový duel. Lepší start do sezony zažili Brňané už jen před čtyřmi lety, kdy triumfovali v úvodních čtyřech partiích.

Tahle parta kolem Erata, Kvapila či Ondřeje Němce to může vylepšit. „Máme v kabině takové kluky, že i když prohráváme, nedíváme se na výsledek. Víme, že když budeme hrát náš systém, můžeme to obrátit,“ poznamenal Erat. „Máme zkušené hráče. I mladí hrají výborně a snaží se nás následovat. A když vyvinou energii, my z ní čerpáme.“

Potvrdilo se to i v úterý. Modrobílí nezačali proti Boleslavi dobře, v 5. minutě vytrestal Kometu Petr Vampola. Domácí však dokázali vyrovnat a z duelu se stala nervózní mela. Přibývaly ostré fauly, sporné verdikty, arbitři dvakrát u videorozhodčích překontrolovávali brněnské trefy. Tu první kvůli posunuté boleslavské kleci neuznali, druhou už ano. „Po gólu na 3:1 jsme se ale zvedli a ukázalo se, čeho jsou kluci schopní,“ radoval se trenér Pokorný.

Kometa se v poslední dvacetiminutovce rozparádila, duel připomínal spíš exhibici. „První domácí zápas nás svazovala nervozita, teď to bylo jiné,“ poznamenal Pokorný. Po vydřené nedělní výhře 3:1 nad Hradcem Králové apeloval zkušený bek Ondřej Němec, že Kometa musí zlepšit přesilovky.

Stačilo 48 hodin. A voilá! Modrobílí první tři branky vstřelili v početních výhodách. „Každý mančaft hraje v oslabení trošku jiný systém, něco nám bude vyhovovat víc, něco míň,“ zůstával nad věcí Erat. „Hlavně jde o to si víc věřit.“

Devět bodů ve třech kolech kromě Komety vydoloval už jen Třinec a Chomutov. Osamostatnit se na čele extraligy mohou Brňané v pátek, kdy míří do Plzně.