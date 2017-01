Konečně máme šňůru výher, těší chomutovského Rašku

„Jsem za to strašně rád. Ale ještě víc mě těší, že konečně máme nějakou vítěznou šňůru,“ raduje se Raška, jenž se do chomutovských extraligových statistik premiérově zapsal v pátečním domácím zápase Pirátů se Zlínem. A pomohl k výhře 3:1. Na tu Piráti navázali i v neděli, když zvítězili 3:2 v Mladé Boleslavi. A byla to už jejich třetí výhra v řadě.

„Klíčová byla naše pětiminutová přesilovka. Bylo dobré, že byla rozdělená přestávkou, protože po první části jsme se v kabině uklidnili a řekli jsme si, co a jak. A pak jsme z ní dali dva góly,“ vypíchl rozhodující moment zápasu chomutovský asistent Jan Šťastný.

Domácí kouč František Výborný byl samozřejmě zklamaný. „Myslím, že alespoň bod bychom si zasloužili. Druhá třetina od nás byla hodně kvalitní, ale něco tam prostě chybí. Nevím, jestli štěstí, nebo zkušenost, ale opakuje se to několikátý zápas. Prostě nemáme toho Vondrku, který by zápas rozhodl. Přesto kluky pochválím, protože předvedli dobrý výkon,“ tvrdil Výborný.

Chomutov v závěru uhájil těsnou výhru hlavně díky skvělému Lacovi v brance. „Hodně nás podržel. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát aktivně, zachytávat kotouče, znovu jsme ale zaspali a přišlo vyrovnání. Řekli jsme si, že počkáme na nějakou chybu, která nakonec přišla a Michal Vondrka utkání rozhodl. Kluci bojovali, jsme trochu potlučení, ale za výkon mužstvo zaslouží pochvalu,“ ocenil Šťastný.

Díky výhře se Chomutov drží v kontaktu s elitní šestkou, která postoupí přímo do vyřazovací části extraligy. Na šestý Hradec ztrácí sice jen bod, ale Mountfield má tři zápasy k dobru. Na druhou stranu mají Piráti po 37. kole už velice nadějný odstup od jedenáctého Zlína. Na první tým pod postupovou čarou mají náskok 14 bodů.

„Určitě bychom se rádi dostali dál než do předkola play-off, ale teď je pro nás důležitá hlavně ta desítka. Pak už se může stát cokoliv,“ říká Raška, jenž loni právě v předkole s tehdy jeho Brnem ztroskotal na Pirátech. Dostane se letos v dresu Chomutova dál?