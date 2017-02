Jandač po Švédských hrách: Máme o něco jasněji, blízko k MS má Francouz

Tím bude světový šampionát ve Francii a Německu. Švédské hry v Göteborgu byly v tomto ohledu posledním turnajem Euro Hockey Tour s přívlastkem testovací. „Zase nám to tady samozřejmě něco naznačilo. Každá účast hráče něco odhalí. Jsou to velice těžké zápasy a ukáže to přednosti i nedostatky. Zanalyzujeme si to. Nechci tady teď jmenovat, kdo má na mistrovství světa blíž a kdo dál. Zase ale máme směrem k závěru sezony jasněji,“ řekl Jandač při hodnocení turnaje.

Přesto byl u jednoho jména konkrétní. Pavel Francouz odchytal větší porci minut, než se původně čekalo. A chytal skvěle. „Pavel byl jedním z našich nejlepších hráčů, ne-li tím úplně nejlepším. I dnes proti Rusům nás držel a dal nám šanci zápas vyhrát. Určitě udělal velký krok směrem k mistrovství světa a o nominaci si výrazně řekl. Navíc podává stabilní výkony v lize a už loni na mistrovství světa jako nováček zachytal dobře. Jsme rádi, že se mu daří. I tady to potvrdil,“ ocenil Jandač oporu Čeljabinsku v KHL.

Antti Suomela z Finska (v bílém) zkouší pozornost českého brankáře Pavla Francouze.

Ani Francouzova snaha však nestačila, aby český tým proti Rusům na třetí pokus v sezoně EHT zabodoval. Zápas prohrál 2:4. „Problém byl za stavu 2:1 pro nás, kdy jsme měli čtyři minuty do konce druhé třetiny a gól na 2:2 jsme jim darovali chybnou rozehrávkou; to byl laciný gól. Tu třetinu jsme měli dohrát na 2:1 a pak do té třetí by se nám šlo jinak,“ věřil Jandač.

„Když už to ale bylo 2:2, tak jsme měli na konci druhé třetiny přesilovku a místo toho, abychom my v té přesilovce něco udělali, nabídli jsme Rusům hned několik samostatných nájezdů,“ poukázal Jandač na okamžiky, při nichž jeho svěřenci vypadli z role.

Tam se z jeho pohledu utkání lámalo. „Šlo o moment, kdy se zápas láme a nepřeklopíte to na svou stranu. Pavel Francouz nás držel a dal nám šanci do poslední třetiny, v níž to bylo o tom, že kdo dá gól, tak vyhraje. A my jsme pak špatně sehráli oslabení. To byly ty misky vah. Rusové však byli živí, hodně bruslí a jsou silní v soubojích. Myslím, že jsme dnes neměli tu plošnou převahu, v tom nás dnes předčili,“ uznal Jandač kvalitu mladého ruského výběru, který Švédské hry ovládl bez ztráty bodu.

Právě hra v oslabení se na turnaji ukázala možná nejpalčivějším problémem. „Nebylo to tady v tomto směru úplně ono. A tím neubráněným oslabením se to pak naklopilo pro Rusy. Uhrát to momentum zápasu ve druhé třetině, dalo se to utkání asi zvládnout. I když si myslím, že Rusové byli lepší. Na vyložené šance nás jasně předčili. A dokázali si v nich poradit,“ podotkl Jandač.

Naopak se mu vcelku zamlouvala hra v početní výhodě. „Přesilovky jsme hráli docela dobře. Takže se nám to otočilo oproti minulému turnaji, kdy byly horší přesilovky a lepší oslabení. Určitě nemůžu upřít hráčům nasazení a bojovnost, ale v určitých momentech nám možná chyběla taková ta hokejovost. A také jsme dělali chyby. Dnes jsme jich směrem dozadu na naší polovině udělali dost, podobně jako ve čtvrtek se Švédy. Zápas s Finy nám mezitím extrémně vyšel,“ konstatoval Jandač.

Věří, že rezervy se bude dařit s blížícím se šampionátem v co možná největší míře odstraňovat. „Nám vždy ten daný turnaj vyšel v něčem. Nelze se zaměřit jen na jednu věc. Abychom turnaj mohli vyhrát, musí tam být součinnost všech věcí, tedy oslabení i přesilovky, samozřejmě hra pět na pět,“ uvedl Jandač.

Tréninkové kempy plánuje začít od 20. března. „To budeme svolávat hráče, kteří budou volní ze soutěží a vypadnou, nebo kluky, co skončí už na konci února a budou mít chvilku volno a třeba si zajedou i někam na dovolenou vyčistit hlavu. Pak se zapojí zpět do přípravy. Pochopitelně začneme i kontaktovat hráče v Americe,“ nastínil Jandač.