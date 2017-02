Hledá se král bodování hokejové extraligy, co na to pětice kandidátů

Po úterních dohrávkách, po nichž mají všechny kluby odehráno 48 zápasů, je boj o čelo produktivity vzácně vyrovnaný. Pětice útočníků se seřadila v rozmezí dvou bodů. To je zvláštní úkaz, protože deset let se v extralize nestalo, aby mezi vítězem produktivity a tím druhým byl rozdíl menší než dva body. A aby o vítězství usilovalo pět hráčů? Nevídané!

„Největší šance mají forvardi Sparty. Lukáš Pech nabral skvělou formu v zápasech Ligy mistrů, což si přenesl i do extraligy. Podobně je na tom i Petr Vrána, který těží ze spolupráce s Hlinkou a Řepíkem, což jsou hráči, kteří se prosazují nejen v přesilovkách,“ říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Ta - stejně jako třeba Tipsport - teď vypsala nejnižší kurz (3,2), tzn. je hlavní favorit, na sparťana Vránu. Následuje ho spoluhráč Pech (3,5), pak Vondrka (4)...

Mimochodem, v září před startem sezony měl v Tipsportu nejnižší kurz Branko Radivojevič z Liberce (12), pak Jaroslav Bednář (13) a zlínský Petr Holík (14). Tipující však podle uzavřených sázek tehdy nejvíc věřili Jakubu Petružálkovi z Třince a sparťanu Jaroslavu Hlinkovi.

Hlinka je teď v bodování 17. se 34 body, Petružálek i Radivojevič mají o dva méně... Nyní už je ale i pro Tipsport číslem 1 Petr Vrána. Bookmaker Hora říká: „Má nejlepší výchozí pozici a při rovnosti bodů s Pechem má i víc vstřelených gólů. Negativem je jeho lehčí zranění, kvůli kterému chyběl na Švédských hrách, a je tu i hrozba absence v některém ze zbývajících zápasů.“

Ano, zatímco Kubalík a Vondrka budou vzhledem k tomu, že jejich kluby bojují o play-off, resp. o přímý postup do čtvrtfinále, dál na ledě spoustu minut, sparťané či hradecký Bednář mohou mít v závěrečném kole (či kolech) volnější režim.

A propos poslední kolo - v něm symbolicky hraje Sparta s Plzní a Chomutov s Hradcem. „Bude to pikantní a o vítězi bodování se asi rozhodne až v přímém setkání těch hráčů,“ míní Hora z Tipsportu.

Čtyři otázky pro adepty na krále bodování: 1. Jak moc mě motivuje vyhrát? 2. Proč jsem tak vysoko? 3. Koho považuji za hlavního soupeře? 4. Pokud nezvítězím já, komu bych výhru přál?

47 bodů (21+26). Po předsezonním návratu do extraligy těží ze souhry s Hlinkou a Řepíkem.

1. Byla by to pro mě velká věc, protože špičkových hráčů je v extralize hodně. Jsem rád, že se mi daří, že se daří i týmu, což je pro mě důležité. A body jsou příjemný bonus.

2. Sedí nám souhra v přesilovce, k tomu jsem po celou sezonu hrál se skvělými hráči. Jsem na ledě hodně minut a vydržel jsem zdravý.

3. Všichni. Jsou to kvalitní hráči. Šance jsou vyrovnané a může rozhodnout až poslední zápas. Ať vyhraje kdokoliv, zaslouží si to.

4. Lukáši Pechovi. Odvádí hodně práce, navíc je to můj spoluhráč. Anebo Michalu Vondrkovi. Takový Dominik Kubalík to má ještě všechno před sebou.

47 bodů (19+28). V posledních třech startech nasbíral pět bodů. Prožene spoluhráče Vránu?

1. Bylo by to hezké, ale neupínám se na to. Jsou kluci kolem mě, kteří také míří za vítězstvím. Kdybych se na to upnul, byla by to cesta do pekel.

2. Na začátku sezony se zranil Jarda Hlinka, trenéři mě dali do první přesilovky a já v nich dělal rozruch před brankou. A najednou začaly body padat. K tomu jsme vyhrávali. Chytil jsem začátek.

3. Je to hodně otevřené. Jednomu se nepovede jeden zápas, druhému to vyjde, uteče...

4. Přeji si, aby to zůstalo na Spartě. Takže Petrovi Vránovi. Je to super kluk do kabiny. Výborný hokejista, dříč, a co předvádí letos, je úžasné.

46 bodů (23+23). Po odchodu Červenky je lídrem Chomutova. Vrátil se i do reprezentace.

1. Je to osobní cíl a mám k tomu i našlápnuto. Ale vyhrát chce každý.

2. Spoluhráči, protože sám to člověk nedokáže. Přišel Ivan Huml, se kterým si rozumím i mimo led, což je důležité. A potřebujete i štěstí.

3. Všechno jsou to super hráči. Je to otevřené. Havran (Vrána) je skvělý hokejista, a když se vrátil do ligy, hned jsem věděl, že bude v bodování vysoko. Jezdí mu to, je poctivý. Pecháčka znám roky, on je šikula. A Bedýnka? O tom nemá cenu ani mluvit. Byli jsme spolu ve Slavii a považuju ho za jednoho z nejlepších hokejistů, se kterým jsem kdy hrál.

4. Neřeknu jednoho. Jsou to všichni kamarádi, super kluci a fajn lidi.

45 bodů (27+18). Zřejmě obhájí pozici nejlepšího kanonýra. V bodování však lehce ztrácí.

1. Bylo by to super. Ale pro mě je teď důležité, aby ty mé body pomáhaly bodům pro tým. A věřím, že když budu bodovat já, že to pomůže dotáhnout i tým do předkola play-off.

2. V této sezoně mám hodně štěstí. Jsem střelec, teď ale mám v posledních zápasech nahrávky, které obvykle nemívám. Odráží se to ke mně. A samozřejmě hraju přesilovky - tam body rostou.

3. Petr Vrána. Osobně si myslím, že to vyhraje. On i celá Sparta teď hrají výborně, je to můj favorit.

4. Ve finále je mi to jedno, každý si výhru zaslouží. Ale když mám jednoho vybrat, tak právě toho Petra.

45 bodů (10+35). Už vyhrál bodování před osmi lety, když byl ve Slavii. Tenkrát měl 68 bodů (27+41).

1. Bylo by smutné, kdyby mě to nemotivovalo. Jsem soutěživý typ a hokej se hraje na body a výhry. Takže bych chtěl vyhrát.

2. Vždycky jde o momentální formu. Ta vás dostává nahoru a ta i teď rozhodne. Jakou ji mám já? Hledám ji a hledám...

3. Už dávno jsem říkal, že bodování vyhraje Petr Vrána. Je to komplexní hráč ve výborné formě. A podle mého jeden z nejlepších hráčů v lize. Teď s tím trošku zamíchal Lukáš Pech, k tomu Michal Vondrka má v Chomutově velké vytížení. Ale tipuju Petra.

4. Právě jemu. Přeju mu to, hezky se na něj na ledě dívá.