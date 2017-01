Měl jsem dát gól a nevymýšlet kličku, štvalo hradeckého Kukumberga

Kukumberg netajil přesvědčení, že posunutí branky v závěru zápasu právě při jeho akci bylo v rozporu s pravidly. Pokud by tento výklad přijali i rozhodčí, měl by Mountfield výhodu trestného střílení a mohl tak mít výbornou příležitost rozhodnout zápas.

„Podle mého soupeř úmyslně skočil do tyčky a branku posunul, jinak bychom puk už zasouvali do branky. Rozhodčí to posoudili jak posoudili, ale já si myslím, jestli si to dobře pamatuji, že by za to v posledních dvou minutách utkání podle pravidel měl být nájezd,“ vypravoval po utkání Kukumberg o situaci z předposlední minuty.

Berete to jako křivdu, nebo jste to vzal jako fakt, který už nevrátíte a v hokeji se to občas stane?

Tak musíme to vzít jako fakt, protože já stejně nic říct nemůžu, navíc už to v náš prospěch nikdo nezmění. Měl jsem dát gól hned, nevymýšlet tam kličku a mohli jsme jít o to dřív do šaten.

Berete nakonec bod po prohře po prodloužení, když se pro vás utkání dlouho nevyvíjelo dobře?

Tak jasně, že bereme. My si vážíme každého bodu. Ale proti Brnu to bylo tak, že jsme mohli jak vyhrát, tak nemít žádný bod.

Ve třetí třetině jste prohrávali už o dvě branky, ale nakonec jste dokázali skóre srovnat. Ukazuje to vaši sílu v letošní sezoně?

Ale ano. My jsme tam měli dost šancí, bohužel nám tam góly nepadly, a když už to bylo o dva góly, tak jsme věděli, že musíme makat až do konce. Dobré bylo, že nenastala žádná panika a makali jsme až do konce. Z toho pramenily dva góly. Škoda jen té poslední minuty.

Před vámi jsou dvě utkání venku s papírově slabšími týmy, ale Olomouc i Karlovy Vary umí překvapit. Co od těchto zápasů čekáte?

Jsou to nevyzpytatelné týmy. My se na to musíme dobře připravit, protože zápasy jdou rychle za sebou, a zkusit vyhrát. Hlavně musíme z šancí, které si vytvoříme, dávat góly.