Třinecký trapas na Spartě. Vyvodím důsledky, řekl zdrcený Kýhos

Kýhos není v záviděníhodné pozici.

Třinec sice pod jeho vedením na podzim do extraligy vstoupil naprosto suverénně a dominoval, nicméně postupně začal herně i výsledkově klopýtat a nyní zaostává za vedoucím Libercem o devět bodů.

„Pochopitelně mě poslední výsledky i výkony vůbec netěší,“ přiznal sportovní manažer Jan Peterek. Nakvašení fandové už nějaký čas volají „Kýhos ven“.

Pokles formy i nepřesvědčivé výsledky vyvolaly kritiku ze strany příznivců Ocelářů. Ti těžce nesli „kauzu Polanský“, neradi viděli oblíbeného hráče na tribuně. Jiří Polanský byl nakonec odejit do Švýcarska a Kýhos uhájil své postavení.

Kritiky umlčel prosincovými vítězstvími.

Teď ovšem přišla další situace, která se může stát rozbuškou pro velké zemětřesení ve slezském klubu.

A Kýhos dobře ví, že musí jednat. „Stydím se za to, co jsme dnes předvedli, protože ten výkon nebyl hoden extraligových parametrů a já z toho sám vyvodím důsledky,“ řekl po debaklu se Spartou.

Oceláři prohráli šest z devíti lednových zápasů, kromě 12 gólů od pražského celku musela bolet také porážka v derby s Vítkovicemi, které přilákalo do ostravské Ostravar Areny přes 10 tisíc diváků a mělo velkou prestiž.

V Třinci opět něco neklape, impuls v podobě příchodu Tomáše Klimenty za Jána Sýkoru zatím nevyšel. Příznivce jednoho z extraligových favoritů musel drásat pohled na skóre z Liberce, zatímco Klimenta byl u porážky 3:12, Sýkora hned pomohl Pardubicím gólem k vítězství.

Co tedy bude s Kýhosem?

Formulka „vyvodím důsledky“ běžně znamená rezignaci. Jenže základní část jde do finiše a v takovou chvíli by změna na postu kouče byla velmi riskantním manévrem. Navíc Třinec je stále druhý a do play-off půjde z výborné pozice.

Spíše půjde o další změny v kádru, případně o pokuty.

Sám Kýhos ony důsledky nekonkretizoval. „Jaké budou, to vám teď neřeknu, ale určitě se je dozvíte.“