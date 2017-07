Hokejová horečka ve Vegas. Tržby by záviděl i vítěz Stanley Cupu

Foley, se naposledy pochlubil tím, že Vegas Golden Knights mají vysoké tržby ze vstupného.

Velmi vysoké.

V rozhovoru pro časopis Forbes je označil za jedny z nejlepších v NHL. „Jsme číslem pět, šest, možná sedm v celé lize. Tak skvěle se k nám lidé v Las Vegas zachovali,“ těší úspěšného byznysmena.

„Edmonton má větší tržby ve své nové aréně, i Chicago, NY Rangers a Toronto jsou před námi. Montreal je na tom stejně jako my. Naše tržby jsou ale vyšší než ty Pittsburghu, Philadelphie nebo Bostonu,“ tvrdí.

Ano, ani Pittsburgh, vítěz Stanley Cupu, se nemůže pochlubit tak štědrou přízní fanoušků.

Permanentky i na deset let

Základním stavebním kamenem pro takový úspěch Golden Knights byla povedená kampaň, jež měla za cíl nalákat k nákupu permanentních vstupenek. Běžela od předloňského února do minulého září.

V kampani pomáhaly i celebrity, třeba pokerový génius Daniel Negreanu.

“Nevěděl jsem nic o tom, jak vést takovou kampaň. Trochu jsme tápali, ale nakonec jsme za 60 dní měli 11 tisíc záloh na permanentek, přičemž náš klub ještě neexistoval a naše aréna nestála. Byla dokončena až v dubnu roku 2016,“ připomíná Foley.

Loni v září mohl hrdě prohlásit, že Golden Knights udali všech 16 tisíc permanentních vstupenek. Mnohé z nich navíc na mnoho let dopředu.

„Většina našich permanentek je na více let. Ty z dolního patra haly platí od tří do deseti let.“

Foleyho pokus prorazit s NHL v nevadské poušti je dobře promyšleným počinem. Míru rizika se snažil snížit třeba tím, že udělal průzkum trhu, aby zjistil počet hokejových fanoušků v dané oblasti.

Kuráž mu dodal i úspěch Las Vegas Wanglers, populárního klubu z farmářské ECHL.

Cena lístků vysoko nad průměrem NHL

“Udělali jsme si průzkum trhu a zjistili jsme, že ve Vegas máme 200 tisíc zapálených hokejových fanoušků. Pochází z celé Ameriky. Lidé se stěhují za lepším počasím,“ vysvětluje Foley.

Vzhledem k tomu, že do Las Vegas míří bohatší Američané a Kanaďané, mohl si dovolit nadprůměrnou cenu vstupenek.

„S cenou lístků jsme šli vysoko, průměrná cena za lístek je 88 dolarů. Ligový průměr je nižší, kolem sedmdesáti dolarů. Pokud jde o finanční stránku, budeme silní,“ věří Foley, někdejší právník.

Pro ekonomickou stabilitu svého hokejového projektu dělá mnohé. Vyjednal například vysílání zápasů Golden Knights napříč státy, od Nevady přes Idaho, Wyoming, Montanu po Utah.

Pokrytí zasáhne také části Kalifornie a Arizony. Vegaský klub na těchto trzích podle Forbesu vytlačil Colorado Avalanche.

Foley cílí při televizních přenosech i na hispánskou komunitu, která je v Las Vegas velmi silná. Žije tam na dvě stě tisíc Hispánců, a tak zápasy budou komentovány i ve španělštině.

„Pokusíme se z Hispánců udělat hokejové fanoušky. Obecně fandí hlavně fotbalu, ale věříme, že hispánské děti dostaneme do našich hokejových mládežnických programů, a tak přitáhneme i rodiče,“ je přesvědčený šedovlasý sedmdesátník.

Otázkou zůstává, zda na ně zbudou nějaké vstupenky. Zdá se totiž, že v Las Vegas řádí hokejová horečka.