Překvapivý konec: Lašák končí v Liberci. Jdeme jinou cestou, říká Pešán

„Tohle se nemělo stát.“

„Jánko, jsi nejlepší brankář. Budeš chybět.“



„Jánko, ty si zasloužíš jen ta největší slova uznání, pochvaly a hlavně obrovský dík. Byl jsi skvělý brankář, ale hlavně skvělý člověk.“

Lašák ke zveřejněné fotce přidal vzkaz v angličtině. „Přišel čas se rozloučit. Díky Liberci, všem mým spoluhráčům, fanouškům a lidem kolem týmu. Skvělé tři roky!“

V pondělí dopoledne zprávu oficiálně potvrdil také liberecký klub. Trenér a sportovní manažer Filip Pešán překvapivé rozhodnutí vysvětloval nastavenou strategií klubu.

„Ukončení spolupráce s Jánkem Lašákem pro nás nebylo lehké rozhodnutí. Jánko je bezesporu brankář vysoké kvality, což během své kariéry nesčetněkrát potvrdil jak na mezinárodní, tak na klubové scéně. V Liberci je významně podepsán pod ziskem mistrovského titulu. Přesto jsme se rozhodli, vzhledem k naší strategii v doplňování kádru, další kontrakt hráči nenabídnout.“



Liberec chce stavět na Romanu Willovi, jehož ve dvojici doplní mladým brankářem.

Otázkou zůstává, jakou roli v Lašákově konci sehrálo jeho zranění, které si přivodil v posledním finále s Kometou. Podle posledních zpráv si poranil koleno a začal mluvit o možném konci kariéry. Operace je nutná, zřejmě jde o přetržený vaz, a to by znamenalo minimálně dlouhou pauzu od hokeje.

Definitivní diagnózu a způsob léčení se oblíbenec libereckých fanoušků dozví až při podrobném vyšetření v tomto týdnu. Své další hokejové působení proto nyní zatím neřeší. „Teď potřebuju načerpat nové síly, abych nabral chuť,“ uvedl.



Naznačil však, že by se do branky ještě rád postavil. „Už jsem nad tím přemýšlel, kde bych chtěl ukončit kariéru. Bylo by to pěkné ve Zvolenu, kde jsem začínal,“ svěřil se muž, který si zachytal i v NHL a ve sbírce má také zlato z mistrovství světa.