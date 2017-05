Lotr? Už ne, z jeho syna je hrdina. Gudas starší: Bodyček je krása

Umí ostrému chlapíkovi týmu Philadelphia Flyers vytknout chybu, špatně odhadnutou situaci, z níž vyplyne faul. Čím dál víc ho ovšem chválí. Taky na šampionátu v Paříži mu syn dělá radost.

Před časem, když měl Radko v NHL oplétačky s disciplinárkou, na vás na společenských sítích vyskakovaly urážlivé vzkazy. Teď ho mnozí fanoušci málem vynášejí až na nebesa. Divíte se, jak radikálně se změnila Radkova pověst u veřejnosti?

Ani ne. Spousta lidí ho v podstatě neviděla hrát. Zaznamenali jen sestřihy nebo klipy, ve kterých někoho trefil. Ale neznají jeho projev. Nevědí, zač si ho cení ve Philadelphii. A teď žasnou. Já ho znám dobře, mě nepřekvapil.

V čem dělá pokroky?

Pořád pracujeme na bruslení, na práci s holí, na střelbě, na rychlosti rozhodování. Žádná z těch činností se v letní přípravě nesmí opomenout. Vždycky si ho vezmu do parády a zlepšujeme, co se dá.

Co se nejvíc povedlo?

Jak má ve Philadelphii pevnější pozici v sestavě, může si na ledě víc dovolit. Ukazuje se, jak dobrou má rozehrávku. K jeho největším přednostem patří bránění a neskutečná střela. Podle mě má jednu z nejtvrdších a nejpřesnějších ran v NHL.

Že by za to mohly geny?

No, možná jo. Ale hlavně záleží na tréninku. Soustředíme se na úplné maličkosti.

Prozradíte nějaký recept?

Na malém hřišti cvičíme přesnost. Aby z určitých úhlů a pozic bez mrknutí oka trefil danou část branky. Až když mu podávám puk, řeknu mu, kam má zamířit, aby uměl zareagovat na konkrétní situaci.

„Spousta lidí Radka v podstatě neviděla hrát. Neznají jeho projev. A teď žasnou.“

Je jeho předností všestrannost?

Neumí všechno. Je solidní, ale nesmí přestat makat. Hokej se pořád vyvíjí. Jakmile by na jednu sezonu zaspal, může se z NHL vytratit.

Co jste říkal na jeho rozhodnutí reprezentovat navzdory zranění, které utrpěl v závěru základní části NHL?

Původně neměl na mistrovství jet, chystal se na operaci zápěstí. Na ni nakonec nemusel. Takže šlo jen o ten otřes mozku. Potřeboval povolení od doktora. Dvakrát neprošel prohlídkou, napotřetí to klaplo.

Co jste mu radil vy?

Nechal jsem to na lékařském posouzení. Radko předem tvrdil, že na mistrovství dorazí, když bude fit. Bral jsem to jako slovo chlapa. On ho dodržel.

Máte v rodině úctu k nároďáku?

Samozřejmě. Na druhou stranu chápu chlapce, kteří před podpisem lukrativní smlouvy nechtějí riskovat zranění a její zmaření.

Jaký jste divák? Necháte se strhnout, nebo si držíte profesionální odstup?

Pokud jsem sám, víc zápasy prožívám. Když jsem ve společnosti, třeba v hospůdce, víc se krotím a pamatuju si některé momenty, o kterých si pak s Radkem píšeme.

O kterých třeba?

Překvapilo mě, že ho trenér Jandač proti Finům nestavěl v prodloužení. A další maličkosti.

Co vám prolétlo hlavou, když parádní ranou snížil na 2:3?

Vzpomněl jsem si, jak jsme loni v létě v Berouně na zimáku trénovali střelbu z téhle pozice. Jednou bombou trefil Michala Neuvirtha do ramena a málem mu zlomil klíční kost. Tak jsem mu psal: „Pamatuješ?“ A jinak je to jistě super pocit. Líbilo se mi, že se kluci nevzdali.

Víte, jak prudká je Radkova rána?

Jednou v Americe změřili jeho střelu, kterou dal gól od červené čáry. Měla rychlost přes 170 kilometrů za hodinu, což by ohrožovalo rekord NHL z All Star Game.

Jak se vám líbil Radkův bodyček na Rantanena? To je taky gudasovská disciplína, ne?

Fin si najel dost naivně. Čekal jsem, jestli ho Radko sundá ramenem, nebo si ho pošle nahoru. Vyčíhal si ho a načapal ve správný moment.

Dmete se pýchou, když vidíte, že navazuje na rodinnou tradici?

Vždycky je krása, když se bodyček povede. Taky mě bavilo, když někdo letěl přese mě.

Nač si musí hráč dávat pozor, aby mu rozhodčí v podobné situaci nepískli faul?

Potřebuje soupeře trefit těsně pod těžiště. Nesmí jít moc dolů. Kdyby ho zasáhl do kolena, šel by ven.

To je ta Radkova hra na hraně? Pár centimetrů nebo zlomek vteřiny změní vzorový zákrok v přestupek, že?

Přesně tak. Ano.

Má dvě děti, oženil se. Jak sledujete jeho lidské dozrávání?

Pořád je to ten můj kluk. Ale už má svoji rodinu, dospěl. Přesto máme dobrý vztah. Trénujeme spolu, řešíme spolu hodně věcí. Ale nejvíc nás pojí hokej, kterému jsme oba propadli.

Chystáte se do Francie nebo do Německa na závěr turnaje?

Zatím jsem byl dvakrát v hospůdce, ale jinak se snažím být doma. Do Paříže se mi moc nechce, ale do Kolína bych na čtvrtfinále nebo semifinále vyrazil rád.