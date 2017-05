Gólový koncert zachránil Edmonton. Dirigent? Pětibodový Draisaitl

Hráči Edmontonu v předešlém střetnutí na ledě Anaheimu prohráli v prodloužení. Vyrovnání Ducks tehdy přišlo po kontroverzním gólu, kdy Ryan Kesler držel beton edmontonského gólmana Talbota, rozhodčí však uznali branku jako platnou. Hořký pocit ale zahodili hráči kanadského celku za hlavu.

Po první třetině šestého duelu vedli Oilers už 5:0. „Padalo jim tam úplně všechno,“ zoufal kouč poraženého týmu Randy Carlyle.

Edmontonu šlo v utkání „o život“, v případě prohry by pro něj sezona skončila. „Celý tým se musel semknout a předvést, co v něm je. A to dnes všechny čtyři lajny dokázaly,“ chválil tým pětibodový Draisaitl.

Stal se druhým nejmladším autorem hattricku v historii Oilers ve vyřazovacích bojích. Kdo drží prvenství, není těžké uhodnout... „Ale já se odmítám stavět do stejné roviny jako Wayne Gretzky,“ krotil novináře jedenadvacetiletý střelec. „Bez spoluhráčů bych dnes neměl ani bod, je to zásluha celého týmu.“

Ve své třetí sezoně v NHL chytil grandiózní formu a v 82 zápasech posbíral 77 bodů, v play-off je zatím nad průměrem bodu za zápas (12 utkání, 16 bodů). Hattricku však poprvé dosáhl až v klíčovém utkání s Ducks.

„Jsou hráči, kterým v určitý večer proti nějakému týmu zkrátka klapne všechno. A někdy se pro změnu nedaří vůbec nic,“ komentoval Draisaitlův počin trenér Edmontonu Todd McLellan.

O něco emotivněji se rozpovídal Draisaitlův nový parťák z útočné řady Milan Lucic. „Potřebovali jsme, aby nás dneska někdo táhl. A Leon to udělal s velkou parádou, navíc v moment, kdy to bylo nejvíc potřeba.“

Oilers vybojovali rozhodující sedmý zápas, který se odehraje v Anaheimu v noci na čtvrtek. I když budou hrát Ducks na domácím ledě, z nejdelších sérií má celek z Kalifornie hrůzu. V posledních čtyřech sezonách totiž pro Anaheim play-off skončilo smolně pokaždé právě v sedmém zápase.

„Věděl jsem, že to někdo vytáhne,“ žertoval trochu trpce kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf. „Ale je to tak, jak to je. Máme v týmu plno kluků, kteří si tím naštěstí neprošli. Nám nezbývá, než se co nejlépe připravit na velký zápas.“