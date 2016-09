Šéfuje týmu hvězd. Práce bude méně, raduje se kapitán Komety

Poctivě to mydlí u mantinelů. Soubojů se nezalekne, ba naopak. Často se v nich vyžívá. I proto ale bývá tělo Leoše Čermáka po sezoně řádně zhuntované.

„Naposledy jsme ji neměli tak dlouhou, takže jsem sezonu přežil celkem ve zdraví,“ připomene Čermák rozpačitý ročník, ve kterém se Kometa doplahočila do předkola play-off. Letos by byl podobný příběh velkým zklamáním.

Brněnská soupiska se přes léto značně obměnila, nyní z ní září spousta zvučných jmen. Ale něco zůstalo stejné, kapitánské céčko u Čermáka. „Do hokeje mám pořád chuť a motivací je pořád dosáhnout tady...,“ odmlčí se 38letý centr a hledá správný výraz. „...skvělý výsledek, který si přejeme všichni.“

Slovo titul nechcete říkat?

To jsou jen prohlášení před sezonou. Adeptů je spousta. Jsme ambiciózní tým, chceme hrát o nejvyšší příčky, ale nevyplácí se o tom mluvit. Základ je dostat se z dobré pozice do play-off, pak rozhodují maličkosti, momentální forma či zranění.

Ale asi nikdy jste nedělal kapitána v takhle nabitém týmu, že?

Podle jmen ne. Jsou to top hráči, takhle zvučná jména jsme v Brně neměli.

Jak na vás posily zapůsobily?

Většinu jsem jich znal z dřívějška. Třeba Martina Erata z Třebíče, přes léto jsme se vídávali. Všichni zapadli bez problémů. Jsou to kluci, kteří prošli nejlepšími soutěžemi, vědí, o co jde. Doufám, že budeme táhnout za jeden provaz.

Jaké to je, velet týmu hvězd?

Myslím, že práce bude méně. Různé věci s mladýma nebo všechno ostatní v kabině dokážou zkušenější hráči vyřešit. Třeba v první lajně nastupuje Néča (17letý centr Martin Nečas) s Martinem Eratem, tam si musí pomoct sami a řídit si to. Mají to ve vlastních rukách. V obraně si zase umí říct a poradit Ondra Němec a dělá to perfektně.

Vy máte někoho, koho si pipláte k obrazu svému?

Mám vždycky svěřence v lajně, takhle to chodí. S kým člověk nastupuje, toho si řídí, nebo teda spíš ukazuje, jak chce hrát, aby nevznikaly díry v obraně nebo abychom byli na správných pozicích. O tomhle se baví kluci v lajnách a řídit by to měl centr.

Vy nešéfujete jen ve formaci, ale i celé kabině. Už jste novým hráčům přidělil nějakou funkci?

Funkce jsou rozdělené z loňska, noví kluci se rozkoukávají. Jen musíme najít nového dýdžeje, protože nám odešel Vilda Burian (do Olomouce). Potřebujeme, aby nám někdo před zápasy pouštěl muziku.

Vyhlásíte výběrové řízení?

Už jsem zaúkoloval Honzu Káňu, aby ladil playlist. Mladí zase budou muset postahovat písničky.

Vy jste naopak v 38 letech nejstarším hráčem v týmu.

Je to takový nepříjemný prvenství, ale nedá se nic dělat. Člověk věk nezastaví. Moc si to nepřipouštím, ale hráči mi to rádi připomínají. Jsem holt nejstarší, možná budu mít o to větší respekt.

To snad máte, ne?

Zatím je v kabině pohoda. Všichni kluci mají svým způsobem smysl pro humor. Důležité bude, abychom chytili začátek, pohodu si udrželi a nebyli v nervech. Bude to těžké, start bývá nevyzpytatelný. Všichni mají na začátku spoustu sil. Musíme do toho jít s pokorou a rozumem a nemyslet si, že každého přehrajeme.

Jaké bude podle vás derby ve Zlíně?

Zlín bude hrát svůj klasický hokej, dobře bruslit. Když dají první gól, bývá to o hodně těžší. Umí dobře bránit střední pásmo a betonovat. Ale i když prohrávají, hrají si to svoje. My se budeme snažit hlavně na začátku neinkasovat.