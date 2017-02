Brněnský lídr Čermák: Pöpperle nám nabídl odrazový můstek

Pöpperle po zápase přiznal, že mu Čermák nic zásadního neprovedl. Nekopl jej do lýtka, pouze na něm ležel. Tvrdý zákrok, za který musel domácí gólman předčasně do kabin, byl reakcí na delší sérii událostí.

„Byl tam souběh nějakých věcí,“ tvrdil Pöpperle. Duel mezi znepřátelenými kluby byl tradičně vypjatý, plný přehnaného důrazu, zbytečných strkanic. Nervozita na obou stranách byla znát a vyústila v naprostý zkrat zkušeného brankáře.

A také v obrovskou šanci pro hosty, ti dostali darem pětiminutovou přesilovku a to ještě za hratelného stavu 0:2.

Pöpperle vám nabídl dlouhou početní výhodu, navíc šel do branky nerozchytaný Filip Novotný. Byla to velká šance se vrátit do zápasu, že?

Souhlasím, tohle mohl být odrazový můstek. Brankář střídal, před námi dlouhá přesilovka, ale my jsme Novotného moc neohrozili. To byla naše velká chyba. Přesilovky jsme hráli špatně celý zápas.

Čermák o zákroku „Srazil jsem s bekem a přepadl přes brankáře. Snažil jsem se zvednout, domácí hráč mě ale znovu povalil na brankáře. Vznikla mela a pak se po mě Pöpperle ohnal. Dostal jsem koncem hokejky do obličeje a sudí to posoudili, jak to posoudili. Jsem rád, že mi zůstaly všechny zuby.“



Porážka znamená další komplikaci v boji o elitní šestku. Co s tím?

Musíme vyhrávat. Minule se nám po dlouhé době podařil jeden zápas. Proti Spartě nám to nevyšlo.

Čekají vás těžší soupeři, Už v pátek hrajete s Třincem. Nebojíte se, že spadnete do předkola?

Strach není na místě. Musíme udělat maximum, abychom se udrželi v šestce, potřebujeme se zase zvednout, do konce chybí pár zápasů. Musíme párkrát vyhrát a nastartovat se před play-off.

Jak se můžete zvednout? Už dlouho se vám nedaří.

Nedaří se. Měli jsme dobře rozehrané zápasy a ztratili je ke konci. Nedaří se nám dostat zpátky na vítěznou vlnu . Uděláme všechno, aby se to zlomilo. Potřebujeme, aby každý hrál 60 minut to, co má. Věřím, že pak to přijde.

Výhra nad Pardubicemi byla příslibem. Venku jste ale opět prohráli. Čím to?

Zápas s Pardubicemi měl všechny parametry, které měl mít. Takhle chceme hrát. Musíme ale lépe zvládat zápasy venku. Vždy někde odstoupíme od hráče, nebo k někomu špatně přistoupíme, uděláme chybu a často zbytečně inkasujeme.