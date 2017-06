Šmídův návrat se rodil už od loňska, přiznal liberecký trenér Pešán

Letošní vicemistry extraligy sice ještě čeká valná část letní přípravy, už dnes však mají hotový hráčský kádr, s nímž vyrazí do nových bojů. Poslední oznámenou posilou byl slovenský útočník Martin Bakoš, který se pod Ještěd vrátil po roce stráveném v Číně.

„Nevím, co by se muselo stát, aby do týmu přišel někdo další,“ říká trenér a sportovní ředitel v jedné osobě Filip Pešán. „Hrozně moc očekávám od mladých hráčů a těším se, až začnou naplňovat role, které jim s kolegy přichystáme.“

Kádr týmu se hodně obměnil. Jaká posila vás hodně potěšila?

Jsem moc rád, že jsme se před pár dny domluvili s Martinem Bakošem. Sice očekáváme hodně od dalšího nováčka Lukáše Jaška a chtěl bych, aby dával letos spoustu gólů, ale přece jen házet na něj jako na jediného praváka v prvních dvou třech útocích veškerou zodpovědnost by bylo velké sousto.

Po odchodu zkušeného Jána Lašáka je omlazená i brankářská dvojice. Co od ní čekáte?

Musím říct, že Jánko Lašák byl nejen vynikající gólman, ale i ikona v šatně. Po téhle stránce nám určitě bude chybět. Ale myslím, že Roman Will je natolik skvělý a zkušený, byť mladý brankář, že vytvoří s Alešem Stezkou výbornou dvojici. Nebojím se toho, že můžeme mít nejmladší brankáře v lize.

Liberecké posily (zleva): obránce Ladislav Šmíd, brankář Aleš Stezka a útočník Martin Bakoš.

Jakou roli bude mít v týmu navrátilec z NHL Ladislav Šmíd? Nahradí elitního beka Šimka, který naopak zamířil do zámoří?

Od Ládi máme velká očekávání. Potřebujeme hráče jeho ražení a osobnost do kabiny. Bude to jeden z hlavních lídrů týmu. Na ledě je to nekompromisní tvrdý válečník a to je věc, která nám přijde vhod hlavně v play-off. Láďa rozhodně není nástupcem Radima Šimka, v týmu jsou jiná jména, která by měla převzít jeho roli například v přesilovkách.

Změny v Liberci Odešli

Brankář Ján Lašák (zranění, návrat na Slovensko), obránci Radim Šimek (San Jose, USA - NHL) a Ondřej Vitásek (Örebrö, Švéd.), útočníci Branko Radivojevič (Dukla Trenčín), Vladimír Svačina (Třinec) a Jakub Valský (Mladá Boleslav). Přišli:

Brankář Aleš Stezka (Chicago Steel, USA), obránce Ladislav Šmíd (Calgary Flames, Kanada - NHL), útočníci Lukáš Jašek (Třinec) a Martin Bakoš (Kunlun Peking, Čína - KHL)

Jak se Šmídovo angažmá v Liberci rodilo?

Už v loňské sezoně jsem se s Láďou bavil, jakou má představu o své budoucnosti. Řekl mi, že je možné, že by se po skončení ročníku vrátil zpátky a jediný klub, který ho zajímá, je Liberec. Takže už tehdy se začala rodit vzájemná spolupráce.

Liberecká farma v Benátkách pojede dál beze změn?

Ukončili jsme spolupráci s Boleslaví a se Spartou, protože odchovanců a mladých hráčů máme v klubu spoustu a řada se hokejistů se nám hlásí i odjinud. Budeme sázet na vlastní hráče. Novým trenérem Benátek se stal Jiří Kudrna, který bude chodit na led i s áčkem, a spolupráce by měla být ještě lepší než doposud.

Jak jste si užil nedávný pobyt v Americe?

Odjel jsem, až když hráči začínali s tréninkem. Do té doby jsem neměl ani den volna. Během doby, kdy měli ostatní dovolenou, jsem skládal tým pro áčko Liberce, farmu v Benátkách a už i pro reprezentační dvacítku. Bylo toho hodně a potřeboval jsem na chvíli odjet. V Americe jsem spojil dovolenou s pracovními věcmi.

Co tomu říkala rodina?

Už si zvykli, ale těch pracovních schůzek a telefonátů bylo jen pár. Ta velká hokejová Amerika mě čeká až koncem června. Takže teď to byla z větší části dovolená. Byl jsem vůči rodině opravdu poctivý a věnoval jsem se dětem, co nejvíc jsem mohl. Ale volno bylo dlouhé a už jsem se těšil znovu do práce.