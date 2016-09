Rozbitý autobus i letadlo. Těžká cesta Liberce do play-off Ligy mistrů

Unavení, ale spokojení se hokejisté Liberce včera ráno vrátili z krátkého výjezdu do Norska. Díky těsné výhře 2:1 nad tamním vicemistrem Lorenskog IK si zajistili postup ze základní skupiny Ligy mistrů.

V tabulce tříčlenné skupiny H obsadí se šesti body druhou příčku za vítězným finským Turku. Nic na tom už nezmění ani výsledek posledního utkání mezi Lorenskogem a Turku, které se hraje zítra. „Postoupili jsme trošku s odřenýma ušima, ale i to se počítá,“ oddechl si po výhře v Norsku kapitán Bílých Tygrů Branko Radivojevič.

Postupem mezi nejlepších 32 týmů Evropy liberečtí hokejisté splnili první dílčí cíl sezony. V play-off Ligy mistrů se představí v říjnových termínech, na protivníka si však Tygři ještě musí počkat.

Ve čtyřech zápasech základní skupiny Ligy mistrů se potvrdilo, že po odchodu řady útočných opor mají Liberečtí velké problémy s produktivitou. Norský Lorenskog v obou utkáních zasypali přívalem střel, ale zahazovali i ty největší šance.

„Hra není špatná, ale naše největší slabina je proměňování šancí. V Norsku jsme měli přes čtyřicet střel a z toho hodně tutovek, ale dali jsme jen dva góly,“ litoval Radivojevič. „Musíme akceptovat, že máme nový tým a stále se sehráváme. Hledáme varianty, jak hrát v pětkách, a taky máme některé hráče zraněné.“ Na špatnou efektivitu žehral i trenér úřadujících českých šampionů Filip Pešán. „Očekával jsem podobný průběh jako v prvním utkání, což se stalo. Měli jsme hodně střeleckých pokusů, ale nebyli jsme produktivní. To byla hlavní příčina malého rozdílu ve skóre. Jsem rád, že jsme to uhájili,“ uvedl Pešán.

Nejlepším střelcem Liberce v základní skupině Ligy mistrů byl nový útočník Vladimír Svačina. Ten je se čtyřmi body současně nejproduktivnějším hokejistou skupiny H. „Sváča už začal náš systém víc chápat a věřím, že každým zápasem to bude jen lepší,“ doufá kapitán Radivojevič, který hraje v útoku právě se Svačinou a Bulířem.

Výjezd do Norska stál hráče značné síly. A to zdaleka ne jen ty, které nechali při zápase na ledě. Cestou na letiště do Prahy se jim porouchal autobus, při odletu z Norska rovnou letadlo, takže museli čekat několik hodin na náhradní a do Liberce dorazili až ve středu v osm ráno. A aby toho nebylo málo, v samotném Norsku byli navíc ubytovaní ve špatně vybaveném a navíc vyplaveném hotelu, takže někteří hráči se ve spartánských podmínkách vůbec nevyspali a jiní dokonce museli přenocovat jinde...

Liberec si v Norsku přesto připsal první výhru za tři body v letošní Lize mistrů, a tím si zajistil postup do play-off. Teď už se tým kouče Pešána musí soustředit na první kolo extraligy, které sehraje v neděli v Karlových Varech. „Škoda, že jsme v Norsku nedali víc gólů, to by nám psychicky pomohlo. Nejdůležitější ale je, že si šance vytvoříme. Víme, kde máme problém, a když ho vyřešíme, bude to dobré,“ věří liberecký kapitán Branko Radivojevič.

Na domácím ledě se v nové sezoně Bílí Tygři představí poprvé 13. září proti Spartě.