Liberečtí hokejisté předvedli velký obrat, výhru nad Vary řídil Jelínek

„Po většinu zápasu jsme se nemohli dostat do našeho tempa. Musím ale říct, že i když se nám nedařilo na ledě, tým žil na střídačce i v kabině a do poslední chvíle jsme doufali, že jsme schopní utkání otočit, což se nám s trochou štěstí také nakonec podařilo,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Poslední tým tabulky byl pro Bílé Tygry velmi nepříjemným soupeřem. Po bezbrankové úvodní třetině se Karlovy Vary v prostřední části dostaly do dvougólového vedení.

Ve 33. minutě Skuhravý propálil Willa téměř od modré a po 66 vteřinách už to bylo 2:0 pro hosty, když Sičák nahodil od modré a Gríger tečoval před Willem. Hodně studená sprcha pro Bílé Tygry. Ti mohli brzy snížit, ale Bartovič z levého kruhu jen rozezvonil tyčku.

V závěrečné třetině však domácí tým ukázal charakter a předvedl parádní obrat. Tygry k němu nastartoval mladý útočník Ordoš, který po pěkné individuální akci snížil. Za necelou minutu pak nejproduktivnější hráč domácích Jelínek došťouchl do branky puk ležící v brankovišti a vyrovnal.

Kolem druhého gólu Tygrů bylo dost zlé krve, hosté totiž marně protestovali, že brankář Honzík už měl puk v moci. „Z mého pohledu to byl sporný gól, měl jsem puk pod rukavicí,“ řekl karlovarský brankář. „Puk ležel před betonem brankáře, já do něj v souboji jen píchl a projelo to pod gólmanem,“ popsal situaci střelec Jelínek.

Tentýž hráč pak čtyři minuty před koncem po teči Radivojevičovy střely dal vítězný gól Liberce, pro který to byla už šestá domácí výhra v řadě.

„První dvě třetiny jsme byli hrozní a nemohli jsme se divit, že šel soupeř do vedení. Pak jsme si řekli, že to nevzdáme, do třetí třetiny jsme vletěli a vyšlo to,“ řekl Jelínek. „Vary hrají jednoduchý hokej a zápasy s nimi jsou vždycky těžké, ale nakonec jsme to zvládli. Když otočíte zápas v poslední třetině, tým to vždycky nakopne.“

Ve středu hrají hokejisté Liberce třetí zápas v řadě před domácím publikem, v předehrávce 46. kola přijede Zlín.