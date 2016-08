Libereckým Tygrům „odešlo“ přes 100 gólů, nové střelce hledají

Oba domácí duely se severskými soupeři Bílí Tygři herně zvládli. Norský Lorenskog jasně přestříleli, ale nakonec vyhráli až 4:3 po prodloužení. A silné finské Turku v pátek sice trápili, ale nakonec podlehli 1:2 po nájezdech.

„Myslím si, že v prodloužení jsme byli o chloupek lepší než soupeř, ale efektivita na našich hokejkách je špatná. Důkazem byly samostatné nájezdy,“ řekl liberecký kouč Filip Pešán po utkání s Turku. „Odehráli jsme další, velmi bojovný zápas se silným protivníkem. Po první periodě, která nebyla z naší strany příliš přesvědčivá, jsme se ve druhé a třetí části dostali do zápasu. Tam jsme byli již hodně hladoví. Šli jsme za vyrovnávací brankou, což se nám nakonec podařilo.“

Liberec po historickém zisku titulu v létě prošel citelnou hráčskou obměnou a hlavně v útoku je to logicky znát. Vždyť tygří tým v létě opustilo pět klíčových útočníků, kteří dohromady za celou sezonu nastříleli 105 gólů! To je skoro polovina z celkového počtu 232 branek, jež Bílí Tygři při svém parádním tažení loňským extraligovým ročníkem zaznamenali. Jen odchodem ostrostřelce Michala Řepíka zmizelo 29 loňských gólů.

„Prošli jsme si určitými změnami, ale to se dalo čekat. Naše hra je ale pořád stejná. Filip Pešán zůstal, což znamená, že budeme aplikovat stejný herní styl jako vloni,“ řekl útočník Michal Bulíř, který nyní nastupuje na pozici prvního centra. „Samozřejmě si na to musíme s trochu novým týmem zvyknout, ale věřím, že si to sedne. Je fakt, že pár kluků odešlo, takže to asi trochu cítit je. Myslím si ale, že když začneme proměňovat naše příležitosti, tak se potom nikdo ptát nebude, jestli je to tak citelné. Jen ty góly prostě musíme dávat.“

Přes potíže s koncovkou jsou hokejisté Liberce i letos na dobré cestě k postupu ze základní skupiny Ligy mistrů. Se třemi body jim patří druhé místo v tabulce za pětibodovým Turku, třetí Lorenskog zatím získal jen bod.

Dva domácí zápasy už mají Bílí Tygři za sebou, teď je čeká cesta do Skandinávie. Nejprve v pátek 2. září nastoupí ve Finsku a příští úterý je čeká závěrečné utkání základní skupiny v Norsku. „Mohli jsme mít v tabulce čtyři body, ale tři jsou taky dobré. Pojedeme se do Turku porvat o dobrý výsledek a pak nás čeká asi rozhodující zápas v Norsku. Tam budeme chtít uspět,“ řekl obránce Radim Šimek.

„Pracujeme na tom, abychom naši hru dostali na takovou úroveň, na jaké byla v minulé sezoně. Ze základní skupiny Ligy mistrů postoupíme,“ slíbil další bek Tomáš Mojžíš, který se v pátek blýskl trefou proti finskému Turku.