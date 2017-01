Liberec se těší na souboj dvou posledních hokejových šampionů

Liberec už pět kol kopíruje výsledky třineckých Ocelářů. I proto zatím zůstává druhý.

„U nás je to ale pořád stejné. Nekoukáme na umístění, chceme vyhrát každý zápas, ke kterému nastupujeme. Naposledy v Brně se nám vůbec nedařilo. Měli jsme k tomu různé postřehy a našli nedostatky. Musíme zlepšit více bodů, jedním z nich je určitě disciplína. A samozřejmě nelze vyhrát bez vstřeleného gólu,“ řekl asistent trenéra Karel Mlejnek.

Proti Litvínovu se letos Bílým Tygrům zatím nedaří, prohráli s ním oba dosavadní zápasy: v Litvínově podlehli 2:3 po prodloužení, doma pak 1:2.

Liberec, který vyhrál pět z posledních šesti domácích utkání, zdobí především propracovaná obranná hra. Se 66 inkasovanými brankami jsou Bílí Tygři v tomto ohledu suverénně nejlepším týmem extraligy. V průměru na zápas dostávají 1,78 gólu - i díky skvělým brankářům Romanu Willovi a Jánu Lašákovi.

S produktivitou už je to o poznání horší, ale údernost liberecké ofenzivy by měl podpořit návrat člena loňského mistrovského týmu Jakuba Valského. Ten posílil liberecké řady koncem minulého týdne, do utkání s Vítkovicemi a v Brně však ještě nezasáhl. S Tygry je ale v plném tréninku a dá se očekávat, že v dnešním utkání s Litvínovem už asi nastoupí.

Rýsuje se tak obnovení loňského útoku Krenželok, Jelínek, Valský. „Ve Slovanu Bratislava jsem se bodově neprosadil, o to víc bych chtěl uspět tady a ukázat, že jsem za dva měsíce nezapomněl hrát hokej,“ řekl Valský po příchodu do Liberce. Na liberecké marodce zřejmě zůstanou i v aktuálním utkání s Litvínovem útočník Milan Bartovič a obránce Radim Šimek, který si stále léčí bolavá záda.

V plném tréninku s týmem je naopak mladý útočník Dominik Lakatoš. Ten si v prosinci na herním kempu reprezentace dvacetiletých zlomil klíční kost a měl být mimo hru dva měsíce. Jeho návrat je však už na spadnutí.

I Litvínov bojuje s marodkou, přesto naposledy dokázal zdolat Spartu. „I v Liberci chceme dosáhnout na body,“ uvedl asistent Darek Stránský. „Liberec je mančaft, který je na špici, každý výpadek se proti němu vymstí. Když to shrnu – základem je minimum chyb.“ Zpět v kádru předloňského mistra je účastník mistrovství světa juniorů Reichel, s týmem už začal trénovat Kubát.