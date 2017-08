Teď už mě sudí nemůžou odhánět, tvrdí nový liberecký kapitán Ševc

„Doteď jsem opravdu kapitánem nebyl. Ani v mládežnických týmech, pokud si dobře vzpomínám,“ říká Ševc na prahu nového ročníku. „Na každou sezonu se těším stejně. Myslím, že s pozicí kapitána se nic nezmění. Parta nám tady zůstala a víme, za čím jdeme.“

Berete kapitánské céčko jako velkou zodpovědnost?

Rozhodně. Jen škoda, že mě mladší hráči moc neposlouchají a dělají si, co chtějí (říká se smíchem, když se k němu při rozhovoru přitočí útočník Lakatoš). Snad to ještě do startu spravíme.

Budete teď muset v kabině víc zvyšovat hlas?

Myslím, že ho budu zvyšovat stejně jako vždycky, kapitánským céčkem se to nemění.

A změní se vaše chování k rozhodčím, se kterými jste v minulosti neměl vždycky nejlepší vztahy?

Jiný už asi nebudu, ale rozhodně se budu mírnit, abych tým neoslaboval. To by se mohlo otočit proti celému mužstvu. Céčko na dresu může být i výhoda, protože teď už mě rozhodčí nemůžou odhánět a v nějakých situacích se budou se mnou muset bavit. Nechci být ale za každou cenu negativní, bude jen dobře, když spolu budeme vycházet.

Z libereckého týmu po minulé sezoně odešly opory Šimek, Radivojevič nebo Lašák. Jak moc budou chybět?

To už patří k úspěchu. My jsme v minulých dvou sezonách skončili první a druzí a potom jsou individuality víc vidět. Někteří starší hráči se zase vracejí domů. Je to takový úděl. Ale zase přišli mladší hráči a myslím, že jsou dostatečně dobří na to, abychom díry v sestavě zacelili. Věřím, že máme dobrý tým.

Bude se nějak měnit hra Liberce?

Myslím, že už příchodem trenéra Filipa Pešána se něco nastartovalo a dva roky jsme hráli v podstatě to samé. Možná jsme v prvním roce měli víc individualit a teď je to víc o týmové hře. Ale celkově se na naší hře nic zásadního měnit nebude.

Napověděly vám zápasy v přípravě a Lize mistrů, že už si obměněný tým sedá?

Já myslím, že už si sedl, ale začátek sezony je pro každý tým trochu jalový. Musíme se z toho co nejdřív oklepat a začít předvádět hru, jakou chceme. Zatím jsme dokázali odehrát velice dobře části zápasů, teď se musíme snažit, abychom tak vydrželi celých šedesát minut.

Do sezony jdete s velice mladou brankářskou dvojicí Will–Stezka. Nebudou chybět zkušenosti, které v minulých letech dodával matador Lašák?

Naší jedničkou je Roman Will, který už vloni odchytal spoustu zápasů, takže to rozhodně není nezkušený gólman. Oba jsou to mladí kluci, kteří na sobě ohromně pracují. Aleš Stezka chytal pár zápasů v přípravě a myslím, že o post brankáře se nemusíme vůbec bát.

Jak jste spokojený se startem týmu v Lize mistrů?

Úplně spokojený bych byl, kdybychom měli šest bodů, ale ani čtyři nejsou špatné. Uvidíme, jestli to na konci bude stačit na postup ze skupiny.