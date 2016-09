Nejsme tým hvězd, ale hlad máme pořád stejný, tvrdí liberecký kouč

„Vím, že fanoušci by chtěli, aby Bílí Tygři vyhrávali rozdílem třídy jako se nám podařilo v několika případech v loňské sezoně. Mně osobně ale bude stačit vyhrávat o gól,“ říká Pešán.

Postihl vás ovšem odchod pěti velice produktivních útočníků. Nebyl zásah do týmu po mistrovské sezoně přece jen větší, než jste čekal?

Ztráty to jsou citelné, to si nebudeme namlouvat. Nejvíc nás zaskočily pozdní data odchodů Bakoše s Birnerem. Ztratili jsme je v situaci, kdy už jsme si mysleli, že máme kádr stabilizovaný. To bolelo nejvíc. Jsem však přesvědčen, že byť třeba nebudeme tak ofenzivně zruční jako vloni, i přesto můžeme zápasy vyhrávat.

S těmi útočníky ovšem odešlo 105 vstřelených gólů. Není to hrozivé číslo?

Vím, že fanoušci by chtěli, aby Bílí Tygři vyhrávali rozdílem třídy jako se nám podařilo v několika případech v loňské sezoně. Mně osobně ale bude stačit vyhrávat o gól. Zápasy v přípravném období nám ukázaly, že nebudeme tým velkých cifer, ale troufnu si tvrdit, že budeme tým velkých vítězství.

Vloni jste říkal, že vaší největší zbraní je vyrovnanost hráčů na všech postech. Platí to stále?

Ano. I když nás postihly odchody určitých hráčů, doplnili jsme kádr kluky z naší farmy v Benátkách nad Jizerou. Dovolím si říct, že naše lajny budou vyrovnané a budeme opět předvádět hokej, který nebude mít moc hvězd, ale bude mít týmové pojetí.

Před rokem jste vytáhli do extraligy 18letého útočníka Lakatoše, ze kterého během sezony vyrostla opora týmu. Máte i letos v rukávu někoho takhle mladého?

Především na Dominika Lakatoše naložíme ještě víc zodpovědnosti za výkon týmu. Velmi dobře se nyní jeví Ordoš nebo Mikyska. Navíc jsme přivedli Hrabíka, který je ročník narození 1999. Když bude pracovat tak jako dosud, i přes své mládí by se taky mohl objevit v extralize.

V minulé sezoně jste s týmem dosáhli maxima. Získali jste titul a překonali extraligové rekordy. Je ve vás stále stejný hlad po úspěchu?

Ano, jsme hladoví po tom, abychom vyhrávali zápasy. Nekoukáme na to, jaké jsou prognózy do nové sezony. Nesnažíme si vytyčit nějaké cíle. Chceme prostě vyhrát další zápas, ten první máme v neděli v Karlových Varech. A přitom všem se chceme pořád těšit na stadion.

Jako po obhájcích titulu po vás ovšem ostatní půjdou. Jste na to mentálně připravení?

Už od poloviny loňské sezony, kdy jsme okupovali první místo v tabulce, na nás začal hon. Všichni se nás snažili přesvědčit, že tam nemáme co dělat. My jsme to ale zvládli a i teď jsme stejně připravení jako vloni.

V přípravě jste dost experimentovali se sestavou. Už máte jasno o složení pětek?

Ty experimenty byly dost vynucené. Měli jsme Lakatoše v juniorské reprezentaci, někteří hráči byli zranění, kabinu navíc postihla virová infekce. Ale kádr se teď stabilizuje a jediný otazník mám možná ve čtvrté lajně, kde se dva tři hráči budou prát o místo. Jinak je všechno rozhodnuté.

Čím bude hra Liberce jiná než v mistrovské sezoně?

Měli bychom se prezentovat organizovanou bruslivou hrou, která nebude založená na individuálních výkonech, ale bude nepříjemná pro každého soupeře. A samozřejmě dál chceme dávat do hry emoce, aby hokej diváky bavil.