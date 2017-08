Liberec hraje generálku na Ligu mistrů, přijede Hradec Králové

Bílí Tygři v Lize mistrů nechyběli zatím ani jednou. Jako vítězové základní části extraligy se kvalifikovali i do letošního ročníku, který už zaručuje účast jen nejúspěšnějším klubům v Evropě. Hradec se dostal do soutěže poprvé, a to právě díky Liberci. Účast měly zajištěné čtyři české týmy – první a druhý v základní části a oba finalisté.

Vzhledem k tomu, že Bílí Tygři se jako nejlepší v dlouhodobé části extraligy i vicemistři kvalifikovali hned dvakrát, jejich místo přešlo na lépe postaveného poraženého semifinalistu, jímž byl právě Mountfield HK.

Pro Liberec dnes půjde o třetí přípravný zápas léta. Po domácí prohře se Spartou 3:4 v prodloužení rozdrtil Chomutov na jeho ledě 6:1. Vstupenky na utkání s Hradcem přijdou na 50 korun, majitelé permanentek mají vstup zdarma.

Do Ligy mistrů vstoupí Bílí Tygři příští týden: ve čtvrtek 24. srpna hostí švédské Växjö, o dva dny později velšský Cardiff. „Ligu mistrů chceme dobře rozehrát. V dnešní době to není pouze předsezonní příprava, ale natáhne se i dál,“ řekl liberecký obránce Martin Ševc.

Zkušený bek je zvědavý na soupeře z hokejově exotického Walesu. „Bude to pro mě novinka. Vždycky mě v kariéře může cokoliv překvapit. Slyšel jsem, že mají spoustu severoamerických hráčů,“ řekl. Kromě Švédů a Velšanů mají Tygři v základní skupině ještě švýcarský Davos.

Liga mistrů letos vstupuje do svého čtvrtého ročníku. Po redukci na 32 účastníků se v soutěži představí jen čtyři české kluby – kromě Liberce mistrovská Kometa Brno, Hradec Králové a Třinec. K prestiži Ligy mistrů mají napomoci také zvyšující se prize money.

V nadcházejícím ročníku se mezi účastníky rozdělí celkem 1,54 milionu eur a nový šampion dosáhne na 300 tisíc eur. Postupně budou odměny vzrůstat, až se na konci současného kontraktu v sezoně 2022/23 vyšplhají na 3,46 milionu eur celkově a na 720 tisíc eur pro vítěze.