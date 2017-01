Liberecký bek Šimek po návratu řádil. Zvládl gól, přihrávku i bitku

Šimek si navíc připsal takzvaný hattrick Gordieho Howea: ke gólu a asistenci totiž v závěru přidal i bitku. „Je to hezké, ale víc mě těší, že jsme vyhráli před domácími fanoušky,“ řekl Šimek, který už letos dal deset gólů.

„Jsem rád, že jsem mohl po dlouhé době odehrát utkání, i když jsem ještě nebyl stoprocentně v pořádku. Věřím, že mě to psychicky nakopne a dostanu se do formy, v jaké jsem byl předtím. Musím se postupně dávat dohromady,“ dodal Šimek, jenž strávil na ledě přes 26 minut, nejvíc z libereckých hráčů.

Šimek poslal Tygry do vedení už po dvou minutách hry. Mezi kruhy dostal přesnou přihrávku od Svačiny a z první nekompromisně prostřelil Machovského v brance Plzně.

Další příležitosti v první části už Bílí Tygři nevyužili, naopak dostali smolný gól do šatny 12 vteřin před sirénou poté, co Němečkovu ránu od modré šikovně před Lašákem tečoval Indrák. „To bylo úplně zbytečné, to by se nám stávat nemělo,“ lamentoval Šimek.

Kromě něj se včera po zranění vrátil do hry i útočník Dominik Lakatoš. Do dějin utkání se zapsal tím, že když ve druhé třetině coby třináctý liberecký forvard naskočil na led, hned putoval na 2+10 minut na trestnou lavici za zásah do oblasti hlavy a krku, který uštědřil plzeňskému střelci Indrákovi.

Druhá třetina změnu skóre nepřinesla, na další gól si museli diváci ve slušně zaplněné aréně počkat do 48. minuty, kdy Tygři hráli přesilovku. A byl u toho opět navrátilec do sestavy Šimek, který prudce vypálil od modré a Valský před Machovským změnil dráhu puku. Pro Jakuba Valského to byl první gól za Liberec po jeho nedávném návratu ze zahraničního angažmá. V závěru pečetil výhru do prázdné branky Radivojevič.

Utkání s Plzní bylo pro Liberec první ze série tří domácích zápasů v řadě. Zítra Tygři hostí Karlovy Vary, hraje se už od 16 hodin.