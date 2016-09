Magistr s hokejkou. Liberecký útočník Stránský se posouvá stále výš

Stránský vystudoval obor tělesná výchova a sport se zaměřením na lední hokej na pražské FTVS. Titul bakaláře ve stejném oboru si předtím udělal na Západočeské univerzitě v Plzni. „Studia mám po šesti letech od loňska za sebou, takže teď už si užívám hokejovou volnost,“ říká Stránský.



Coby hokejový talent odešel ve čtvrtém ročníku střední školy do Ameriky. V zámoří však strávil jedinou sezonu a budoucnost tam neviděl. Když se vrátil do Čech, i na naléhání rodičů se rozhodl jít na přijímací zkoušky na vysokou školu – a byl úspěšný.



„Viděl jsem, jak od hokeje odpadávají kluci kolem mě a někteří přitom ani nedodělali střední školu. Já ale nikdy takhle nebyl vedený a vždycky jsem se koukal na víc stran,“ vysvětluje. „Nejsem flink, který by něco honil na poslední chvíli. Prolézal jsem s průměrnými známkami, ale studium mě bavilo. Poznal jsem díky němu jiné lidi než kolem hokeje a získal hodně kamarádů. Jsem rád, že jsem mohl komunikovat se dvěma skupinami lidí.“



Jan Stránský je živým důkazem toho, že i když to v českém prostředí není zvykem, skloubit vysokou školu s vrcholovým hokejem je možné. „Dá se to stíhat, ale musí se chtít. Když jsem hrál v Plzni, měl jsem štěstí, že nás trénoval Marian Jelínek a ten mě ve studiu podporoval a uvolňoval mě z tréninků. Dal mi dokonce i námět pro sepsání bakalářské práce,“ vzpomíná Jan Stránský.

Svou trenérskou specializaci se snaží uplatňovat už nyní coby aktivní hráč. Vloni chodil v Liberci pomáhat trénovat hokejisty ze třetí a čtvrté třídy. Říká, že chce prodat, co na škole nakoupil.

Jan Stránský teď načal u Bílých Tygrů svou druhou sezonu. V té loňské, mistrovské, byl od začátku součástí čtvrtého útoku. Letos už se posunul do třetího. A míří ještě výš. „Do budoucna před sebou mám vidinu zahrát si v zahraničí. Ale teď koukám jen na následující sezonu. V Liberci jsem spokojený, je tady výborná parta i zázemí.“

Věří, že mistrovská kocovina jeho tým nepotká. „To jsou jen alibistické řeči, když se někomu nedaří,“ říká útočník striktně.