Hokejisté Liberce se učí fungovat bez kouče Pešána

První ochutnávku fungování bez tradičního lídra už mají Bílí Tygři za sebou. V minulých dvou týdnech se Pešán staral o národní tým a Liberec měl v té době na starosti asistent Karel Mlejnek. „Je to pro nás určitá novinka. Funguje to tak, že než kluci odjedou na dvacítku, detailně společně naplánujeme program a jeho náplň,“ uvedl Mlejnek.

Hlavní trenér ovšem není jediný, kdo předloňským mistrům extraligy chyběl. Pešán si totiž k reprezentaci vzal liberecké spolupracovníky – videokouče Vladyku, trenéra brankářů Lásku, kondičního trenéra Pařeze i lékaře Mizeru. Ty na potřebnou dobu nahradili kolegové z farmářských Benátek.

„Kdyby v minulých dvou týdnech přišel někdo zvenčí, tak věřím, že by těžko poznal nějakou změnu,“ říká Mlejnek.

Hlavní období, kdy bude kouč Pešán Liberci chybět, přijde na přelomu roku, kdy se tradičně koná světový šampionát dvacítek. A právě v této době mohou hrát Bílí Tygři důležité zápasy o co nejlepší umístění v základní části extraligy.

„Bude to samozřejmě úplně jiné než teď. Aniž bych chtěl současný přípravný proces podceňovat, chybělo v něm utkání. Tím spíš to bude odlišné v mistrovských zápasech,“ uvědomuje si Karel Mlejnek. „Nicméně půjde o maximálně čtyři týdny a v době dnešní techniky rozhodně nebudeme bez kontaktu. Budeme připraveni tak, abychom to zvládli. Chceme uspět jak na úrovni dvacítek, tak na té klubové.“

Kouč Pešán ze svých absencí v Liberci obavy nemá. „Jsem rád, že jsme do realizačního týmu přivedli Karla Mlejnka, který je velmi dobrý odborník a několik let působil jako hlavní trenér v Karlových Varech. Je to plnohodnotná náhrada za mě a vůbec nemám strach, že by to nezvládl,“ uvedl.