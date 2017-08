Liberečtí ̈hokejisté neudrželi vedení a s Växjö padli v prodloužení

Hokejisté Liberce nastoupili v premiéře v letošní Lize mistrů proti švédskému celku Växjö Lakers. Šlo o prestižní souboj dvou vítězů základních částí nejvyšších soutěží svých zemí v minulé sezoně.

Do Home Credit Areny přišla slušná návštěva více než čtyř tisícovek fanoušků, kteří ale viděli lepší start do utkání v podání hostů. V polovině první třetiny šel švédský tým do vedení, když se v přesilovce dostal k odraženému puku Josefsson a pohotově ho uklidil pod břevno Willovy branky.

„V první třetině jsme se vůbec netlačili do brány a nechali hrát soupeře,“ konstatoval liberecký útočník Dominik Lakatoš.

Hned na začátku druhé části se hrálo čtyři na čtyři, Bílí Tygři tuto situaci nezvládli a bleskově v čase 20:37 inkasovali druhý gól.

V tu chvíli to s domácími hokejisty vypadalo špatně, ale v polovině zápasu přišel velký obrat. Paradoxně k němu pomohla dlouhá přesilovka Växjö, které ale čtyřminutové vyloučení Šmída nevyužilo, a naopak čtyři vteřiny před koncem trestu ujel v oslabení liberecký Bakoš a parádní střelou snížil.

Tygry to pořádně nakoplo a za minutu a půl srovnal pohotově zblízka Ordoš. A to nebylo vše. Za dvě minuty Bulíř výtečně uvolnil Lakatoše, který překlopil vedení na stranu Tygrů.

Domácí měli ve třetí třetině báječnou šanci pojistit náskok, ale nevyužili téměř minutu a půl dlouhou přesilovku pět na tři, a přišel trest: v 51. minutě Pettersson vyrovnal na 3:3 a dramatický duel dospěl do prodloužení.

Při hře tři na tři byli šikovnější hráči švédského celku a zkušený reprezentant Rosén zajistil Växjö dva body, Tygři brali bod.

„Dokázali jsme dát tři rychlé góly a otočit skóre, což je stoprocentně pozitivní, ale pak jsme stejně cestu k vítězství nenašli a zápas nezvládli. Musíme se z toho poučit do budoucna. Třeba já jsem dneska týmu moc nepomohl tím zbytečným faulem a vyloučením na deset minut,“ tvrdil sebekriticky Dominik Lakatoš. „Přišlo hodně diváků, to je paráda, proto mě mrzí, že jsme jim to neoplatili výhrou, ale věřím, že v sobotu proti Cardiffu to bude úplně jiné.“