Hokejová exotika z Walesu. Kvalitu určitě mají, chválil liberecký Šmíd

Fanoušci v aréně možná čekali podobnou kanonádu a snadnou výhru, jako viděli ti v Davosu. Tam švýcarský tým zničil v 1. kole skupiny E Cardiff 10:1.

„Nemyslím si, že bychom soupeře podcenili. Věděli jsme sice, jak to dopadlo v Davosu, ale kvalitu Cardiff rozhodně má. Spousta jeho hráčů prošla v Kanadě juniorskými nebo farmářskými týmy,“ uvedl Ladislav Šmíd, zkušený liberecký obránce. „Na začátku sezony má navíc každý plno sil, létá po ledě, dává do toho vše a bojuje o místo. Bylo vidět, že hráči Cardiffu byli hodně nabuzení a jsme rádi, že jsme zápas zvládli, protože zvlášť doma by to byla citelná ztráta.“

V prvních dvou částech měl zápas s brousky z Cardiffu stejný scénář jako ten čtvrteční, v němž Tygři doma podlehli švédskému Växjö 3:4 v prodloužení. Čeští vicemistři z Liberce prohrávali s velšským týmem nečekaně 0:2, pak přežili čtyřminutové oslabení a v polovině utkání třemi slepenými góly Krenželoka, Bakoše a Bulíře obrátili skóre na 3:2.

„Zase jsme měli špatný vstup do utkání a mám z toho trochu smíšené pocity. Nevím, čím si ten náš vlažný start vysvětlit. Jestli šlo o dřívější start utkání, nekoncentrovanost...,“ zlobil se Ladislav Šmíd. „První třetina byla zkrátka špatná, ale do druhé už jsme vlétli a zápas otočili, což se nám povedlo už podruhé, ale nesmí se to opakovat. Pokud by proti nám stál kvalitnější soupeř, nemuselo by se to povést.“

Ve třetí třetině už byl průběh pro Tygry pozitivnější než se Švédy, ale tak snadné to nebylo. Velšští Devils totiž v závěrečné desetiminutovce výrazně přitlačili, k vyrovnání chybělo trochu štěstí a hlavně jim stál v cestě jistý brankář Will. Vysvobození pro domácí přišlo paradoxně v oslabení v době největšího tlaku Britů, kdy se zmocnil puku Špaček a sólo přes celé hřiště v čase 57:50 chladnokrevně zakončil. Pojistku v podobě pátého gólu pak ještě přidal při power-play hostů Bartovič.

„Ve druhé třetině jsme našli cestu k obratu, který jsme dokončili ve třetí. To, že jsme se po nepovedeném začátku dokázali vrátit do utkání, považuji za největší pozitivum zápasu,“ řekl asistent Karel Mlejnek, jenž vedl Tygry v úvodu Ligy mistrů v roli hlavního trenéra místo Filipa Pešána, který si plní reprezentační povinnosti u české „20“.

Velšský tým povzbuzovala po celý zápas více než stočlenná skupina fanoušků, kteří si utkání v Liberci stejně jako hokejisté na ledě očividně užívali. „Po zápase v Davosu, kde jsme utrpěli debakl, jsme se dokázali rychle zkoncentrovat a připravit na toto utkání,“ popsal Andrew Lord, kouč Cardiffu. „Byla to pro nás skvělá zkušenost. Přestože jsme prohráli, tak jsme si zápas užili. Výkon Liberce se mi líbil, hrál rychlý, moderní hokej a pro mě jako trenéra bylo utkání poučné, protože se v Cardiffu snažíme aplikovat stejný styl hokeje, jako hrají Bílí Tygři.“