Bulíř po porážce se Spartou: Musíme být důraznější v zakončení

Co chybělo při vaší šanci v poslední třetině ke gólu?

Byla přede mnou odkrytá branka, měl jsem to do ní zamést. Jenže puk se trošku točil, a tak se mi ho nepodařilo trefit podle představ.

Byl pro vás velkou překážkou brankář Pöpperle?

Je to jeden z nejlepších gólmanů v lize, takže samozřejmě měl nějaké dobré zákroky. Ale od nás musí být větší důraz v zakončení. Pokud chceme vyhrávat, musíme tomu jít naproti. V tomhle se musíme zlepšit.

Bylo hodně cítit, že šlo o reprízu loňského finále?

Trochu jsme na to mysleli. Věděli jsme, že se bude opakovat podobný hokej jako ve finále a že to bude odveta ještě z minulé sezony. Čekali jsme útočný hokej, protože na sebe narazily podobně hrající týmy. Nebyli jsme horší, šlo o to, kdo dá gól navíc. A to se podařilo Spartě.

Je znát, že vy osobně jste po odchodu některých klíčových útočníků víc pod tlakem?

Já si nemyslím, že tady jsem od střílení gólů sám, ale samozřejmě nějaká tíha jako na prvním centrovi na mně teď je. Jsem rád, že mi trenér Pešán věří a budu se snažit svoji šanci co nejvíc využít.