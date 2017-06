S rolí dvojky se nespokojím, říká mladý liberecký gólman Stezka

„Nechci v Liberci začít s tím, že jsem jasná dvojka. Budu s Romanem bojovat o pozici a komu to půjde líp, ten bude chytat,“ říká mladý gólman.

Aleš Stezka s hokejem začínal v Třemošné u Plzně, ale většinu mládežnického věku už strávil v akademii Bílých Tygrů Liberec. Už v šestnácti si připsal svůj premiérový start v juniorce a probojoval se do mládežnické reprezentace. V roce 2014 se podílel na mistrovském titulu libereckého staršího dorostu. Poté startoval na Memoriálu Ivana Hlinky, v němž pomohl české reprezentaci do 18 let ke stříbru.

I díky těmto výkonům zaujal Stezka scouty z NHL a ve čtvrtém kole draftu si ho jako 111. celkově vybrala Minnesota. Vytáhlý gólman tedy zamířil do zámoří a poslední dvě sezony nastupoval v juniorské soutěži USHL, naposledy v týmu Chicago Steel.

Aleš Stezka v reprezentačním dresu v utkání proti Američanům.

„Po prvním roce jsem moc pozitivní nebyl, ale s druhým jsem byl naprosto spokojený. Vyhráli jsme titul, všechno šlapalo perfektně a navíc jsem se naučil anglicky, což se hodí,“ pochvaluje si Stezka. „Hodně mi to dalo i po lidské stránce. Bydlí se v rodinách a člověk se o sebe musí umět postarat.“

Po druhé sezoně v Americe už mladý brankář cítil, že se musí vrátit do Čech. „Kdybych zůstal, byl by to pro mě krok zpět, a já se potřebuju posouvat dál. Nabídky jsem měl, pro mě bylo ale prioritou jít zpátky do Liberce, kde jsem byl šest let a dobře to tady znám.“

Rozhodování mu usnadnil i fakt, že v týmu Tygrů nepokračuje zkušený slovenský gólman Ján Lašák. Ten se ve finále proti Kometě vážně zranil a nabídku na prodloužení smlouvy od klubu nedostal.

Brankářská dvojice Roman Will (25 let) - Aleš Stezka (20) bude jedna z nejmladších v extralize. Mladší z dvojice chce svého zkušenějšího parťáka prohánět a těší se na svou šanci v české soutěži. „Věřím, že to bude fungovat tak, jak to vloni měl Roman s Jánkem. Že budeme kamarádi, ale také soupeři,“ říká Stezka. „Žádný brankář nechce sedět na střídačce, ale chce podpořit tým na ledě. Myslím, že mezi námi bude zdravá rivalita a jeden druhému nedá nic zadarmo.“

Liberecké posily (zleva): obránce Ladislav Šmíd, brankář Aleš Stezka a útočník Martin Bakoš.

A kdyby na něj přesto nakonec zbyla role náhradníka, může chytat na farmě v Benátkách a zůstat tak v zápasovém tempu. „Ale s rolí dvojky se rozhodně nespokojím,“ vzkazuje téměř dvoumetrový brankář.

K návratu do Liberce ho přesvědčil i skutečnost, že tým je ve zcela jiné pozici, než když ho před dvěma lety opouštěl. Od té doby Bílí Tygři vylétli mezi absolutní elitu: získali extraligový titul a letos skončili druzí. „Podařilo se tady položit základy, které fungují. Doufám, že zase budeme hrát o finále. Tým je super, pár kluků sice odešlo, ale v týmu je pořád síla,“ míní Aleš Stezka. „Vím, že se od nás bude hodně čekat, ale já mám rád, když jsem pod tlakem. Člověka to nutí být lepší a lepší.“

S Libercem podepsal smlouvu na dva roky a pak se rozhodne, co dál. Snu zahrát si jednou v NHL se rozhodně nevzdává.