Tým je omlazený, ale ne oslabený, věří liberecký Bartovič

„Přestávka byla dostatečně dlouhá, aby se člověk v hlavě naladil a těšil se na přípravu, protože ví, že je to potřeba,“ řekl Bartovič, který se do Liberce vrátil před minulou sezonou.

Nechyběla už vám liberecká parta?

Asi po dvou týdnech volna už jsem se začal motat po zimáku a posilovně a připravovat se individuálně. Jsem tak naučený a tělo mě bolí víc, když nepracuje.

Počítáte s tím, že po odchodu řady opor stoupne vaše úloha v týmu?

Jasně, z Liberce odešlo víc starších hráčů a role v týmu se asi změní, ale já jsem na to připravený. Mám za sebou 18 let profesionální kariéry, takže to pro mě nebude nic nového.

Troufl byste si na roli kapitána?

To je v tuto chvíli předčasná otázka. Kdo bude vést naše mužstvo do další sezony, se bude řešit až později.

Co říkáte omlazení týmu?

Liberec se chce ubírat cestou výchovy mladých hráčů pro NHL nebo reprezentaci. To je správné, trend nástupu mladých je v celém světě. A já si nemyslím, že o našich hráčích se dá říct, že jsou mladí a nezkušení. Třeba útočníci Lakatoš a Ordoš vloni dostali šanci a chopili se jí výborně. Náš nízký věkový průměr mě opravdu netrápí.

Nicméně odchody opor znamenají oslabení, souhlasíte?

Jasně, odešla velká jména. Třeba Branko Radivojevič a Jánko Lašák byli hráči, kteří nedělali dobré jméno jen Liberci, ale celé lize. Ale mladí teď zase mají příležitost se prodat. Vůbec bych to nebral jako nějaké oslabení. Víme, co nás táhlo minulý rok: kolektivní výkon a parta. Touhle cestou je třeba jít i letos. Jsem přesvědčený, že zase můžeme bojovat o nejvyšší posty.