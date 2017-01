Chyběla nám pokora, řekl po porážce liberecký kapitán Radivojevič

„Chyběla nám pokora, to byl náš hlavní problém,“ řekl liberecký kapitán Branko, jehož tým však stále vede tabulku o devět bodů.

Nebylo v tom z vaší strany i podcenění Pardubic?

To ne, ale jak říkám, neměli jsme pokoru. Vedli jsme o dva góly a mysleli jsme si, že to bude lehký zápas. Třikrát jsme před sebou měli prázdnou branku, jenže my si ještě puk vraceli. Mysleli jsme si, že budeme házet puky do prázdné brány, ale takový mančaft bohužel nemáme. Když se dostaneme do šance, máme dát gól, a ne z toho chtít dělat exhibici.

Takže šlo spíš o vaši špatnou hru než o výkon Pardubic?

Já nechci Pardubice vůbec podceňovat. Ale když jsme měli zatlouct poslední hřebík, tak jsme to neudělali a štěstí se pak přiklonilo k lepšímu mužstvu. My jsme si vyhrát rozhodně nezasloužili. Nemůžeme hrát na krásu, ale na účelnost.

Dlouho hrajete ve špici tabulky. Jak těžké je udržet koncentraci?

Pořád máme všechno ve svých rukou. Je to jen jeden špatný zápas. Na Spartě jsme minule sice prohráli, ale výkon byl dobrý. Dnes jsme hráli dobře dvacet minut, a to je málo. Musíme se vrátit k poctivé práci, kterou jsme doteď odváděli.