Fajnový hokejový závěr, pochvaloval si Lašák, i když přišel o nulu

„Byl to fajnový hokejový závěr, kvůli těm endorfinům to děláme. Nula by byla nádherná, ale tři body jsou pro nás důležité. Mám z vítězství opravdu velkou radost,“ pochvaloval si Ján Lašák. „Nehráli jsme nějak super ofenzivní hokej, ale směrem dozadu jsme nedělali moc chyb. V týmu není tolik útočného talentu jako loni, ale zdobí nás týmový výkon. Takové těsné zápasy jsou pro nás dobrou přípravou na play-off.“

Liberec sice ve čtvrtek ohlásil návrat útočníka Jakuba Valského do týmu, člen loňské zlaté party však proti Vítkovicím do hry ještě nezasáhl. V obleku sledoval utkání z hlediště a v obou přestávkách rozdával autogramy fanouškům.

V první třetině měli Bílí Tygři hned čtyřikrát výhodu přesilové hry, ani jednu však nedokázali zužitkovat. Asi největší příležitost měl v 17. minutě v početní výhodě Radivojevič, jeho přesnou střelu k tyči však zastavil Bartošákův beton.

Ve druhé části utkání, jemuž dominovaly obrany obou týmů, předvedl domácí brankář Lašák parádní zákrok po střele Tybora zblízka. Liberečtí střelci se pořád ne a ne trefit. Až ve 37. minutě úřadující mistři v další přesilovce protrhli smůlu a po Ševcově ráně od modré dopravil Bulíř puk z pravého kruhu do odkryté části vítkovické branky.

V závěru utkání si hokejisté Liberce tři body pojistili gólem Krenželoka, který po pěkné individuální akci Ordoše dával na 2:0 do odkryté branky. V závěru se nechal zbytečně vyloučit Svačina, hosté odvolali brankáře a dvojnásobnou početní převahu 45 vteřin před koncem využili ke vstřelení kontaktního gólu. Víc však už v hektické koncovce nedokázali a Tygři mohli oslavit první výhru v novém roce.

V neděli se hokejisté Liberce představí od 17.20 v televizním utkání dvou týmů z popředí extraligové tabulky na ledě Komety Brno, která je třetí a na druhé Tygry ztrácí už devět bodů.