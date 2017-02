KOMENTÁŘ: Finále Ligy mistrů rozhodlo příliš „smrtící“ prodloužení

A smutný Vrána vyprávěl: „Jsem toho názoru, že velká utkání by se v prodloužení měla hrát 5 na 5 až do rozhodujícího gólu. Je to stejné, jako kdyby sedmé finále extraligy měly rozhodovat nájezdy.“

Byl vlastně jediným sparťanem, který po tak krutě prohraném mači vyřkl svůj názor. Ostatní se odpovědi na prodloužení 3 na 3 vyhýbali. Nechtěli, aby jejich věty zněly jako výmluvy a oni byli za uplakánky... „Kdybychom ten gól dali my, tak jsme rádi, že to tak je,“ řekl třeba útočník Lukáš Pech.

O tom žádná. Žádná ani o tom, že je Frölunda spravedlivým vítězem Ligy mistrů, neboť vyhrála dle platných regulí této soutěže. Žádná ale o tom, že se znovuzrozená Liga mistrů pořád učí, vychytává mouchy za pochodu a jedna z nich „přilétla“ v úterý po deváté večer i na stadion v Göteborgu.

Prodloužení 3 na 3 je atraktivní, má grády a jen výjimečně nepřinese rozuzlení. Správně, že ho po vzoru NHL zavedla tuzemská liga, jiné evropské soutěže a na turnajích i Mezinárodní hokejová federace.

Jenže se hodí k „obyčejným“ zápasům, ne k těm klíčovým, rozhodujícím. Těm, po kterých se zvedají poháry, tečou slzy štěstí i smutku. Těm, které vám ukončí sezonu, či naopak posunou blíž titulu.

Prodloužení 3 na 3 je vynález z Ameriky, kde mnohdy show ční nad sportem. Ovšem i tady, když nastane období play-off, je šmahem „divočina“ zapomenuta a ctí se v prodloužení „férovost“.

Hraje se v pěti do rozhodnutí, do padnutí, hraje se chlapsky. To stejné u rozhodujících duelů převzala i tuzemská extraliga. A i třeba prodloužení ve finále mistrovství světa se hraje v pěti na 20 minut.

Je to spravedlivější. Smyslem je eliminovat faktor náhody, které přináší penaltový rozstřel i možné a obvyklé kiksy při hře 3 na 3. Diváci neodcházejí ze stadionu s pachutí, že nervydrásající drama mělo podivně utnutý konec. Hráči – ti poražení – už neremcají, že nájezdy jsou jen dovednostní soutěž.

A toho by se měla držet i Liga mistrů. Dost možná si toho pravidla nikdo ze šéfů soutěže před sezonou nevšiml. Možná si neuvědomil následky. Ale po úterním zážitku by teď měli usednout k reglementům a těch pár vět v nich přepsat. Rozuzlení soutěže s tak hrdým názvem má být přece chlapské.