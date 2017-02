Velké a skromné finále. Hokejová Sparta zabojuje o titul v Lize mistrů

Zní to téměř jak z dob, kdy v biografech letěly černobílé filmy. Z dob, kdy se sport ještě dělal na vedlejšák. A zní to úsměvně v porovnání s fotbalovou Ligou mistrů, kde „jen“ za postup do základní skupiny přitečou každému klubu desítky milionů a hráči se těší na štědré odměny.

Finále Ligy mistrů Frölunda přivítá Spartu ve vyprodané záložní hale s kapacitou 6 044 diváků. V aréně, kterou úřadující mistr švédské ligy běžně využívá, se totiž již vše chystá na Švédské hokejové hry začínající ve čtvrtek. Snaha o prohození pořadatelství Spartě nevyšla. Zatímco český tým hraje finále Ligy mistrů poprvé, Frölunda je neúspěšnějším klubem v krátkých dějinách soutěže. V předchozích dvou ročnících pokaždé hrála o titul, jednou zvítězila. Favorizované mužstvo táhne zkušený útočník Joel Lundqvist, dvojče slavného brankáře newyorských Rangers. Mezi hvězdy patří také další Švéd Johan Sundström a Američan Casey Wellman. Finále začíná v úterý v 19.05 hodin, on-line přenos sledujte na hokej.idnes.cz.

Petr Vrána se znovu usměje. A znovu zakroutí hlavou. „Jenže naše Liga mistrů nemá takovou prestiž jako ta fotbalová. Na druhou stranu se do soutěže letos zapojila spousta mužstev a byl by pro nás veliký úspěch ji vyhrát. Mančaft sílu má, šance je velká.“

„Drobné“ pro vítěze

Ne, není fér mluvit před úterním finále (od 19.05) jen o penězích a je téměř hříšné ho srovnávat s fotbalovou „sestrou“. Ale ještě poslední zmínka – pokud Sparta skutečně v podvečer Frölundu u ní doma porazí, získá prémii 3,8 milionu. Českých korun!

Víc asi není třeba dodat, a tak už lze věřit i slovům Petra Vrány. Prohraje-li Sparta, pak zinkasuje o milion méně.

Je to v hokeji vůbec jiný svět. Je krátce po sedmé večer. Sparťanská delegace konečně s půlhodinovým zpožděním dorazila do luxusního hotelu v centru Göteborgu, kde se koná tisková konference. Jenže ta je ukryta v malém sálu, na místě víc „bafuňářů“ než žurnalistů a těch místních pár – pět šest.

Trochu výstižné a symbolické. Ač znovu a už poněkolikáté resuscitovaná Liga mistrů touží po slávě, vše se kolem ní odehrává ve skromných kulisách. Finále je „odstrčené“ do záložní haly pro šest tisíc diváků, protože ta hlavní se už připravuje na blížící se Švédské hry.

I tak má být vyprodáno, což je vlastně vzhledem k dosavadnímu průběhu, kdy byla Liga mistrů – obzvlášť ve Švédsku – přehlížená, zázrak. „Takový zápas si pozornost diváků určitě zaslouží a věřím, že to pomůže i kvalitě utkání,“ míní kapitán Sparty Jaroslav Hlinka.

Jenže dost kritiky. Pohledu škarohlída. Teď zase trochu optimismu. Tenhle mač bude stát za to. Frölunda je velkoklub, ve finále Ligy mistrů je potřetí za tři roky, obhajuje loňské vítězství.

„Když pomineme KHL, tak v Evropě není moc kvalitnějších mužstev,“ vypráví Hlinka. „Shodou okolností jsem ji před pár dní viděl v televizi proti Växjö. Byl to hezký zápas na koukání. Hráli výborně.“

Jen pro představu: Växjö švédskou ligu vede, Frölunda je druhá. A Växjö je pro změnu klub, přes který se Sparta do finále dostala.

„150. zápas ve 20 dnech“

Když si přidáte, že Sparta neprohrála jediný ze šesti venkovních duelů v Lize mistrů, tak je jasné, že včera v podvečer nepřistála ve Švédsku v roli „nazdárků“. „Bude to nejtěžší soupeř, kterého jsme mohli potkat, ale ta statistika svědčí o tom, že se umíme na venkovní zápasy připravit,“ ví Vrána.

O motivaci sparťanů vážně nepochybujte, zvlášť pro ty mladší je evropská soutěž ideálním místem, jak se prodat do ciziny, což ve výsledku může přinést víc peněz než případný bonus od vedení za výhru.

A ta zmíněná odměna v podobě volna? I ta zní tak sladce. „Připadá mi to, že to bude asi 150. zápas ve 20 dnech. Je to neskutečně náročné, jedeme v podstatě bez pauzy a já už teď smekám před klukama, jakým způsobem to zvládají,“ uvedl kouč Jiří Kalous.

Jenže má v kádru i takové hráče, kteří onen napěchovaný program – což mnozí otcové pochopí – s nadsázkou oceňují. „Je toho hodně. Je to našlapané, ale když to vezmu z jiné stránky – mám hodně dětí (čtyři), takže jsem i rád, že si na chvilku od nich odpočinu a pořádně se vyspím,“ říká útočník Lukáš Pech.

Třeba už v úterý po deváté večer bude z jejich táty vítěz Ligy mistrů i její nejužitečnější hráč.