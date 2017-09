Liberecký útočník Bakoš dal ve Walesu hattrick a vládne Lize mistrů

Dokázal skórovat ve všech třech dosavadních utkáních Ligy mistrů a ve čtvrtek večer v Cardiffu velšskému soupeři dokonce nasázel hattrick. I díky němu Tygři slavili důležitou výhru 7:3.

„Samozřejmě mi to udělalo radost, hattrick se nedává každý den. Ale víc mě potěšila ta výhra,“ svěřil se Bakoš na klubovém webu. „Domácí na nás vlítli a hráli velmi aktivně a tvrdě. Občas to bylo až na nějaké hranici. My jsme ale ukázali charakter, nezalekli jsme se jich a dokázali jsme na jejich hru zareagovat.“

Liberec měl ve Walesu špatný vstup do utkání stejně jako týden předtím na vlastním ledě. Po gólech Myerse a Asselina prohrával v páté minutě už 0:2. Obrat zahájil ve 13. minutě v přesilovce Ordoš a ve druhé třetině jej dokonali Stránský a Bakoš. Velšané sice dokázali srovnat na 3:3, ale pak už se trefovali jen Liberečtí a ve 46. minutě dovršil v přesilovce výsledek i hattrick Bakoš.

„Tři góly v jednom utkání jsem dal, myslím, naposledy ve Skalici, to bude tak rok 2013 nebo 2014. Hrál jsem KHL za Slovan a ve Skalici jsme měli farmu,“ zapátral v paměti 27letý slovenský hokejista v libereckých službách.

Martin Bakoš zahájil sezonu na křídle druhého tygřího útoku vedeného Michalem Bulířem, který doplňuje mladá posila z Třince Lukáš Jašek. „Je důležité, že nám v lajně klape spolupráce. S Buldou jsem rok nehrál, Lukáš je s námi úplně nový. Začínáme si čím dál víc rozumět,“ říká Bakoš. „Nicméně to platí i o dalších formacích. Je jedno, která lajna gól dá, hlavně že padají.“

I ve třetím zápase Ligy mistrů museli Bílí Tygři dohánět náskok soupeře, což už je na zamyšlení. „Víme, že musíme pracovat na těch začátcích. Ale na druhé straně je vidět, že se nám daří reagovat i na špatný vývoj,“ těší Bakoše. „Netřeba to pokoušet dál, to rozhodně ne. Ale mužstvo má charakter. Všichni se stmelíme a dokážeme svůj výkon zvednout, ať se to vyvíjí jakkoli.“

Liberec má po třech zápasech skupiny E 7 bodů a patří mu průběžné druhé místo za vedoucím švédským Växjö, jež má díky výhře v prodloužení v Liberci o bod víc. Na třetím místě je zatím silný švýcarský Davos a poslední příčku zaujímají bez bodu Cardiff Devils. Klíč je takový, že do vyřazovacích bojů proniknou ze základních skupin první dva týmy.

Po čtvrteční výhře ve Velké Británii se hokejisté Liberce přesunuli na sever do Švédska, kde je dnes od 15 hodin čeká přímý souboj o první příčku tabulky s týmem Växjö Lakers. „Jsou to skvělí bruslaři, technicky výborně vybavení. Ukázali to už u nás. Bude to úplně jiný styl hokeje než ten tvrdý kanadský ve Walesu,“ říká útočník Martin Bakoš. „Těším se, švédské týmy patří mezi ty úplně top v Evropě. Chceme je obrat o nějaké body.“