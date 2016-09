Sparta vyzve v play-off Ligy mistrů Oulu, Liberec prověří Färjestad

Hokejisté Sparty nemají na Kärpät Oulu dobré vzpomínky. Finský tým vyřadil Pražany před rokem v osmifinále soutěže a následně prošel až do finále.



Čeští zástupci v play-off byli před losováním zařazeni do druhého koše, neboť do play-off postoupili z druhých míst v základních skupinách. Dopředu tak bylo jasné, že první utkání budou hrát doma a odvetu na kluzišti soupeře. Na základě reglementu soutěže nesměli být nalosováni proti mužstvům, se kterými se již utkali.