Liga mistrů startuje i pro Třinec. Slezané věří v postup

Třinecký trenér Václav Varaďa si hru obou nejbližších protivníků nastudoval. Takže? „Esbjerg je hodně houževnatý soupeř, který hraje jednoduše, dobře bruslí, jsou silní na kotouči. Budou hrát fyzický hokej,“ uvedl kouč.

Mannheim bude podle něj hrát podobně. „Ale jeho hráči mají oproti Dánům o malinko více zvládnuté jednotlivé dovednosti. Mají i spoustu Kanaďanů, kteří vnesou do hry jiný prvek než evropští hokejisté. A na to se ještě musíme připravit.“

Oceláři se na domácí start těší. „Doma jsme toho v přípravě moc neodehráli,“ uvedl Varaďa.

Může být pro Třinec výhoda, že Ligu mistrů rozjede na svém ledě? „Možná to na rozjezd malá výhoda být může,“ připustil třinecký útočník Martin Růžička.

„No, hlavně věřím, že to budou dobrá utkání a my předvedeme výborné věci,“ dodal Václav Varaďa.

Třinečtí se s oběma nynějšími protivníky nejprve střetnou doma i venku. Až pak v říjnu narazí na největšího favorita skupiny, švédského mistra HV71 Jönköping.

„Může hrát roli, že budeme už rozehranější,“ připustil trenér Varaďa.

„Každé utkání bude jiné, ale možná z některých hráčů po těch úvodních zápasech spadne i taková nervozita,“ řekl Martin Růžička.

Václav Varaďa švédského soupeře ještě příliš nesledoval. „Na to je brzo, ale co vím, tak kádr měnili. Na švédských serverech psali, že mančaft obmění mladými, ale v poslední době jsem sledoval, že tam přicházejí zkušenější hokejisté. Určitě budou znovu v popředí švédské Elitserien.“

Třinec je v plné síle

Oceláři dosud v přípravě hráli na tři pětky. „Do toho jsme hodně trénovali, takže kluci měli zátěže až dost. Teď sílu rozložíme do čtyř útoků a budeme se snažit udržet nasazené tempo celých šedesát minut,“ řekl Varaďa.

Třinečtí jdou do Ligy mistrů v plné sestavě. „Čekají nás čtyři zápasy do extraligy, takže nastoupíme se všemi hráči a budeme ještě zkoušet i nějaké další varianty útočných trojic,“ uvedl Václav Varaďa.

Po vítězství na trenčínském Rona Cupu má zamotanou hlavu, jak mužstvo poskládat, protože celý kádr podával velmi dobré výkony. „V tom je to pro mě složité, ale je fajn, jak kluci k přípravě přistupovali. Teď máme čtyři zápasy na to, aby naše forma vygradovala.“

Kdo bude brankářskou jedničkou, neprozradil. „Máme to v hlavách, ale nejprve se to dozvědí naši gólmani,“ usmál se trenér, který je připravený postavit i mladíky, jak sliboval před sezonou. „Také se dostanou do hry. Všichni si o místo řekli, akorát hrát může jen dvacet kluků, takže v tom to je složitější.“

V pátek proti Esbjergu a v neděli proti Mannheimu nenastoupí Třinec ve stejném složení. „Sestavu určitě obměníme,“ potvrdil Varaďa. „Věřím, že oba zápasy odehrajeme ve výborném tempu. Byl bych rád za dvě vítězství, ale je to nevyzpytatelné. Odvedeme maximum, aby body zůstaly doma.“

Na Ligu mistrů je připravený i obránce David Musil, který byl do středečního večera s reprezentací. Ke sředečnímu zápasu národních celků do Žiliny už nejel.

Klidně by však odehrál čtyři duely v pěti dnech. „Je to moje práce, takže kdyby bylo potřeba, neměl bych s tím problém,“ řekl Musil. „Na Ligu mistrů se už ale těším. Bude to můj první ostrý start za Třinec. Jsem zvědavý, jak dopadneme.“

Třinecký cíl pro Ligu mistrů je jasný - postup ze skupiny, což znamená nejhůře druhé místo ve skupině.